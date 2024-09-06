Петр Пащенко: «Подготовка почти без срывов прошла. В июне я вылетел, травмировался, но в целом было комфортно работать»

Биатлонист Петр Пащенко рассказал, как проходит подготовка к сезону

Пащенко занял второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

«Подготовка почти без срывов прошла. В июне я вылетел, травмировался, но в целом было комфортно работать. Работал с теми же специалистами, с которым готовился к предыдущему сезону, под руководством личного тренера Владимира Брагина. Все пока идет по плану.

Отставание от Смольского? Здесь я не сильно расстраиваюсь – состояние хорошее, но надо понимать, что сегодня у меня 10-й или 11-й день, как я спустился с Сочи. Пока еще непонятные реакклиматизационные моменты, но ничего страшного, результатом доволен. Буду надеяться, что получится прибавить», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».