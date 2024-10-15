Ишмуратова о Позднякове: «Таких руководителей, которые до мелочей знали бы свое дело и за которых нам не было бы стыдно, очень мало»

Светлана Ишмуратова назвала Станислава Позднякова высококлассным чиновником.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Очень жаль, что (с руководящих постов) уходят такие замечательные люди. Станислав Алексеевич прошел весь сложный и тяжелый спортивный путь к олимпийскому пьедесталу. Он прекрасно знает, что нужно для спортсменов и как руководить процессом.

Великий спортсмен и знающий высококлассный чиновник. Таких руководителей, которые до мелочей знали бы свое дело и за которых нам не было бы стыдно, очень мало.

Более того, я испытывала гордость по поводу того, что четырехкратный олимпийский чемпион возглавляет Олимпийский комитет России», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы