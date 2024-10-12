Бабиков о горном беге: «Наслаждение свободой выбора маршрута, невероятное единение с природой. Заряд от таких тренировок и соревнований не сравнить ни с чем»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил пользу от горного бега.

«Горный бег – это элемент подготовки любого лыжника и биатлониста, кто-то получает удовольствие от этой дисциплины, кто-то ненавидит и предпочитает роллеры или велосипед. Нетрудно догадаться, к кому принадлежу я.

Совокупность требований к мышцам, функциональному состоянию, опорно-двигательному аппарату, техническим навыкам, экипировке, питанию... Но как итог: наслаждение свободой выбора маршрута, невероятное единение с природой, свои возможности, не исчисляющиеся лишь в минутах до личного рекорда, и вообще, заряд от таких тренировок и соревнований, мне кажется, не сравнить ни с чем», – написал Бабиков в соцсети.

Бабиков об участии в горном забеге: «Первый мой опыт в таком виде спортивных приключений, перед стартом я как желторотик смотрел на сильных ребят»