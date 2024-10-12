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Доротея Вирер: «Пока у меня нет конкретной цели. Сначала надо найти правильный темп, потому что я давно не соревновалась»

Доротея Вирер рассказала о планах на сезон.

«Этим летом я решила получить совершенно другой опыт, и, очевидно, со спортивной точки зрения, он был не лучшим, потому что эти три недели в Париже были очень требовательными (Вирер работала ТВ-экспертом на Олимпиаде-2024 – Sports).

Конечно, я тренировалась, но это не похоже на тренировки дома и на стрельбище. Плюс я стала меньше спать, и мне потребовалось 10 дней, чтобы восстановиться.

Сегодня я еще не в лучшей форме, сейчас наступает самый важный период и мне нужно начинать интенсивную работу. Затем встану на лыжи, начнутся первые гонки, а там посмотрим, что получится.

Я всегда мотивирована, но иногда это сложно, особенно когда приходится тренироваться под дождем и на морозе, но, несмотря ни на что, оказавшись вместе с другими, я всегда чувствую себя очень хорошо.

У нас отличная команда, хорошая атмосфера, и нас объединяет одна страсть. И однажды все это закончится, так что я все пока пытаюсь получать от этого удовольствие.

Сегодня у меня нет конкретной цели. Придется снова найти ритм, а затем правильный темп, потому что я давно не соревновалась. А еще я надеюсь не заболеть, это тоже цель», – рассказала Вирер.

В феврале Вирер досрочно объявляла о завершении сезона. Она заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski-Nordique
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