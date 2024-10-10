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Доротея Вирер показала форму сборной Италии на новый сезон – синюю с белым градиентом

Доротея Вирер показала форму сборной Италии на новый сезон.

В предстоящем сезоне итальянские биатлонисты будут выступать в синих комбинезонах с белым градиентом.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Доротеи Вирер
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