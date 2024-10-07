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Вирер и Виттоцци в видеообращении поздравили Губерниева с юбилеем

Итальянские биатлонистки поздравили Дмитрия Губерниева с юбилеем.

6 октября российскому комментатору исполнилось 50 лет. На следующий день он опубликовал в своем телеграм-канале видео от чемпионок мира по биатлону – Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци.

«Привет, Дмитрий! (на русском языке – Спортс’‘)

С днем рождения! Передаю поздравления из Италии», – сказала Вирер, завершив поздравление на английском.

Виттоцци записала обращение на итальянском.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
видео
logoДмитрий Губерниев
logoсборная Италии жен
logoДоротея Вирер
logoЛиза Виттоцци
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