Фийон-Майе о новых правилах старта: «Это несправедливо. Надеюсь, IBU пересмотрит решение»

Кентен Фийон-Майе раскритиковал новые правила старта в биатлоне.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачете Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвертую – самых низких по рейтингу.

«Я недоволен [изменениями]. Понимаю, что распределение лучших спортсменов обусловлено привлечением интереса к трансляциям. Но с этим возникает и сложность: условия будут несправедливыми, за исключением особых случаев.

Если говорить конкретно, в прошлом сезоне я был 16-м [в тотале Кубка мира], поэтому смог бы стартовать в районе 25-го номера. А Йоханнес Бо, лучший на Кубке мира, начнет примерно 75-м. Посмотрев на условия, которые были в Оберхофе или Нове-Место, можно увидеть огромную разницу в состоянии трассы. Для меня это выглядит несправедливо.

Надеюсь, IBU пересмотрит свое решение. Не хочу, чтобы новые правила привели к неприятностям для потенциальных лидеров. Комиссия спортсменов выступала против этого нововведения, но IBU вообще к ней не прислушался», – сказал двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Фийон-Майе .