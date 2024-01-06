Кубок мира. Фабьен Клод показал лучшее чистое время пасьюта, Тарьей Бо – быстрейший на лыжне, Стремсхайм – в стрельбе
Тарьей Бо показал лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 28.26,5
2. Фабьен Клод (Франция) – 5,0
3. Филипп Хорн (Германия) – 11,3
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 11,5
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,6
6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 16,8
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,0
8. Филипп Наврат (Германия) – 21,9
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22,9
10. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27,5
12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 29,1
16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,6...
Чистое время пасьюта
1. Фабьен Клод (Франция) – 32.21,4
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – – 25,2
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 37,8
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 48,3
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 58,6
7. Филипп Хорн (Германия) – 1.00,3
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.01,3
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.02,3
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.03,9
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,8 (2)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.29,2 (1)
3. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.29,6 (6)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,5 (2)
5. Миха Довжан (Словения) – 1.31,1 (3)
6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.34,7 (2)
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,0 (3)
8. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,3 (4)
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.37,9 (1)
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,3 (2)