Кубок мира. Фабьен Клод показал лучшее чистое время пасьюта, Тарьей Бо – быстрейший на лыжне, Стремсхайм – в стрельбе

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Тарьей Бо показал лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 28.26,5

2. Фабьен Клод (Франция) – 5,0

3. Филипп Хорн (Германия) – 11,3

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 11,5

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,6

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 16,8

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,0

8. Филипп Наврат (Германия) – 21,9

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22,9

10. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27,5

12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 29,1

16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,6...

Чистое время пасьюта

1. Фабьен Клод (Франция) – 32.21,4

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) –  – 25,2

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 37,8

5. Тарьей Бо (Норвегия) –  48,3

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 58,6

7. Филипп Хорн (Германия) – 1.00,3

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.01,3 

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.02,3

10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.03,9

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,8 (2)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.29,2 (1)

3. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.29,6 (6)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,5 (2)

5. Миха Довжан (Словения) – 1.31,1 (3)

6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.34,7 (2)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.35,0 (3)

8. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,3 (4)

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.37,9 (1)

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,3 (2)

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