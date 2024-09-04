Доротея Вирер о поездке на Олимпиаду-2024: «Не ожидала, что летние Игры настолько масштабнее зимних. Разница почти шокирующая»
34-летняя итальянская биатлонистка работала на летних соревнованиях в качестве ТВ-эксперта.
«Я очень устала, но все было замечательно. Не ожидала, что летние Олимпиады настолько масштабнее наших (зимних), разница почти шокирующая. Я многое увидела и узнала, встретила много прекрасных людей и выяснила, сколько работы скрыто за кулисами подобного мероприятия. Безумие, какое количество человек стремятся сделать все филигранно.
И бедные журналисты, которые следят за соревнованиями, а потом должны все время ждать, пока спортсмен переоденется, и затем делать дальнейшую работу. Теперь это происходило и со мной, хотя я не была по-настоящему журналисткой – в вашем случае это еще напряженнее. Представляю, насколько трудно следить за гонками зимой при таких температурах и ждать нас. Я буду переодеваться быстро, ха-ха.
Должна сказать, что опыт [в Париже] вышел удачным. Я впервые вживую увидела многие виды спорта – и сразу на высочайшем уровне. Атлеты меня сильно впечатлили – больше, чем когда я сама соревнуюсь, не знаю почему.
Лично я с огромным интересом смотрела спортивную и художественную гимнастику. Впечатляет то, насколько идеально и точно они все выполняют. С другой стороны, мне больше нравились дисциплины с меньшим влиянием судейства. Иногда восприятие публики на трибунах отличалось от принятых решений и создавалась путаница.
Французская публика – это нечто потрясающее. Каждая дисциплина была похожа на национальный вид спорта, все арены заполнены, куда бы я ни пошла. Было бы замечательно увидеть то же самое в Италии. Также меня поразило, что многие французские болельщики даже узнавали меня и подходили, чего я никак не ожидала как корреспондент на летних Играх», – сказала трехкратный олимпийский призер Вирер.
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