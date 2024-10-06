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СБР поздравил Губерниева с 50-летием: «Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и пусть любовь к биатлону не уменьшается с годами»

Союз биатлонистов России поздравил Дмитрия Губерниева с 50-летием.

«Союз биатлонистов России поздравляет с юбилеем известного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева!

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и пусть любовь к биатлону и дальше не уменьшается с годами. С праздником, Дмитрий!» – говорится в поздравлении.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал СБР
logoСоюз биатлонистов России
logoДмитрий Губерниев
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