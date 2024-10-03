Дмитрий Губерниев: «Никогда не любил водку. Она отвратительна. Последние несколько лет не употребляю даже коньяк»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой алкоголь предпочитает.

«Крепкий – уже нет. И я никогда не любил водку. Она отвратительна. В свое время мог выпить виски. Последние несколько лет не употребляю даже коньяк.

Могу выпить вина, я не ханжа. Но стараюсь ограничиться водой, безалкогольным пивом. А если о пиве говорить, к которому отношусь спокойно, то немецкое мне нравится больше чешского», – сказал Губерниев .