Дмитрий Губерниев: «Никогда не любил водку. Она отвратительна. Последние несколько лет не употребляю даже коньяк»
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой алкоголь предпочитает.
«Крепкий – уже нет. И я никогда не любил водку. Она отвратительна. В свое время мог выпить виски. Последние несколько лет не употребляю даже коньяк.
Могу выпить вина, я не ханжа. Но стараюсь ограничиться водой, безалкогольным пивом. А если о пиве говорить, к которому отношусь спокойно, то немецкое мне нравится больше чешского», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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