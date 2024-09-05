Лидеры рейтинга СБР по итогам сезона получат по 1 млн рублей, победители общего зачета Кубка Содружества – по 750 тысяч рублей
Лидеры рейтинга СБР по итогам сезона получат по 1 млн рублей
Об этом рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.
«С нового сезона победителям среди мужчин и женщин будет вручаться не только Большой хрустальный глобус, но и денежные средства в размере одного миллиона рублей. Также в рамках этого рейтинга будут поощряться лучшие молодые биатлонисты (до 23 лет), кроме кубков они получат по 500 000 рублей.
В рамках Альфа‑Банк Кубка Содружества также ведется рейтинг, победители которого выигрывают хрустальные кубки. Также вместе с кубком победители общего зачета получат по 750 000 рублей, и по дисциплинам (спринты, гонки преследования, масс‑старты) – это малые зачеты, победители получит малые кубки и по 300 000 рублей», – сказал Пак.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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