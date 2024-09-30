Тренер сборной Чехии Моравец: «Последние два сезона для нас были неудовлетворительными, особенно в части стрельбы – это вопрос на долгосрочную перспективу»

Ондржей Моравец рассказал о работе тренером сборной Чехии по биатлону.

– Каковы первые впечатления на посту тренера сборной Чехии?

– Впечатления отличные, хотя и непривычные. Конечно, среда мне хорошо знакома, но ожидания у меня были немного другими. Самый большой вызов – это разрыв поколений. Некоторые из парней почти что на 20 лет моложе, и разница в возрасте дает о себе знать. Пытаюсь понять, как они думают, чтобы было можно их мотивировать и направлять. Они и так знают, чего хотят и как тренироваться, так что наша главная задача – преобразовать их ментальный настрой.

Последние два сезона для нас были неудовлетворительными, особенно в части стрельбы – это вопрос на долгосрочную перспективу. В этом году мы делаем большой упор на технику хода в тесном сотрудничестве с норвежским экспертом Пером Торвиком. Я впечатлен этой работой. После летнего ЧМ мы решили больше внимания уделить стрельбе, так что я буду больше времени проводить на стрельбище во время предстоящих сборов.

– Вы упомянули летний чемпионат мира в Отепя – для вас он стал первым в роли тренера. Нервничали?

– Как ни удивительно, но нет. Перед первым стартом я сказал команде, что первенство следует воспринимать всерьез – ведь как ни крути чемпионат мира им остается, будь то лето или зима. Так что времени на раскачку нет. В то же время я попросил их наслаждаться выступлениями и использовать их как ступеньку для будущего. Половина команды показала хорошие результаты и уехала из Эстонии с чувством удовлетворения. Другая половина справилась не так хорошо. В этом и заключаются реалии нашей работы – непросто, чтобы у всех все сложилось одновременно. Укрепление команды в целом – вот одна из наших ключевых целей.

– Заглядывая в будущее, каковы ваши цели на предстоящие сезоны?

– Каждый из биатлонистов сборной продемонстрировал свой потенциал к успеху на протяжении карьеры. Однако, как я люблю говорить, на пьедестале почета всего три места, и достичь этого уровня невероятно сложно. Мой определенный приоритет – это повышение меткости и постепенное выстраивание постоянства. Сначала я не знал, как этого достичь. Но когда процесс становится понятным, открывается путь для достижения больших успехов, – сказал Моравец.