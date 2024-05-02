Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии по биатлону.

Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира будет работать в паре с Михалом Малеком, который тренирует чешских биатлонистов последние два года.

«После бесед с и Ондржеем Рыбаржем я почувствовал, что они заинтересованы во мне. И я сам понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой еще многое можно сделать», – сказал 39-летний , завершивший спортивную карьеру в 2021-м.

Тренерами женской сборной Чехии станут Лука Бормолини и Лукаш Достал. Таким образом, норвежец и олимпийский чемпион Афин-2004 в стрельбе из винтовки Мэттью Эммонс покидают команду.