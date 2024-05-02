Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии

Теги Ондржей Моравец Эгиль Йелланд Мэттью Эммонс сборная Чехии жен Ондржей Рыбарж сборная Чехии Иржи Гамза Михал Малек Биатлон

Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии по биатлону.

Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира будет работать в паре с Михалом Малеком, который тренирует чешских биатлонистов последние два года.

«После бесед с Иржи Гамзой и Ондржеем Рыбаржем я почувствовал, что они заинтересованы во мне. И я сам понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой еще многое можно сделать», – сказал 39-летний Моравец, завершивший спортивную карьеру в 2021-м.

Тренерами женской сборной Чехии станут Лука Бормолини и Лукаш Достал. Таким образом, норвежец Эгиль Йелланд и олимпийский чемпион Афин-2004 в стрельбе из винтовки Мэттью Эммонс покидают команду.

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