Экхофф об участии в марафоне Осло: «У меня низкий рост и слишком большая задница, чтобы быстро бегать. Тут уж как есть»

Тириль Экхофф заявила, что быстро бегать ей мешает «слишком большая задница».

Сегодня 10-кратная чемпионка мира по биатлону из Норвегии вышла на старт легкоатлетического марафона в Осло, в котором участвуют более 23 тысяч человек.

«Это было в некоторой степени добровольно-принудительно. Я никогда не делала этого раньше, и мне пришлось попробовать кое-что новое в тренировках. Есть группа, с которой я занимаюсь, и они посчитали, что я должна бежать. Вот так к этому и пришло.

У меня плохое телосложение. Низкий рост и слишком большая задница, чтобы быстро бегать. Тут уж как есть», – говорила Экхофф перед началом марафона.

Норвежка завершила спортивную карьеру в прошлом году.