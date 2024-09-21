Экхофф об участии в марафоне Осло: «У меня низкий рост и слишком большая задница, чтобы быстро бегать. Тут уж как есть»
Тириль Экхофф заявила, что быстро бегать ей мешает «слишком большая задница».
Сегодня 10-кратная чемпионка мира по биатлону из Норвегии вышла на старт легкоатлетического марафона в Осло, в котором участвуют более 23 тысяч человек.
«Это было в некоторой степени добровольно-принудительно. Я никогда не делала этого раньше, и мне пришлось попробовать кое-что новое в тренировках. Есть группа, с которой я занимаюсь, и они посчитали, что я должна бежать. Вот так к этому и пришло.
У меня плохое телосложение. Низкий рост и слишком большая задница, чтобы быстро бегать. Тут уж как есть», – говорила Экхофф перед началом марафона.
Норвежка завершила спортивную карьеру в прошлом году.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
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