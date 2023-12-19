Экхофф об инциденте со стрельбой Лагрейда: «Я сама попадала в такую ситуацию, будучи совсем юной. Было больно и страшно»

Тириль Экхофф рассказала, что однажды совершила непроизвольный выстрел.

На этапе Кубка мира в Ленцерхайде норвежец нарушил правила безопасности, сделав случайный выстрел в стену отеля во время тренировки. После этого его отстранили от участия в масс-старте.

«Я сама попадала в такую ситуацию, правда, будучи совсем юной, и это было больно и страшно. Жаль Стурлу, которому вот так пришлось возвращаться домой на рождественские каникулы. Это не сценарий мечты.

Правила обращения с огнестрельным оружием не всегда соблюдаются полностью. Хранить патроны в отеле – это немного небрежное отношение. Думаю, теперь все будет контролироваться строже.

У спортсменов складываются тесные отношения с оружием. В каком-то смысле оно становится для них «плюшевым мишкой». Это неправильно, но вполне естественно, когда ты занимаешься спортом, в котором используется оружие.

Это неудачный опыт, произошла действительно неприятная вещь. Я надеюсь, что правила для спортсменов не будут еще больше ужесточаться. Но то, что патроны выдавались не на стадионе, а в отеле – это немного по-дилетантски», – сказала двукратная олимпийская чемпионка .

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением