Тириль Экхофф: «На Олимпиаде 2014 года в Сочи был допинг, поэтому в 2024-м у нас появилась серебряная медаль»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф получила серебряную медаль Сочи-2014.

На Играх-2014 серебро в женской эстафете завоевала сборная России в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной, норвежки финишировали третьими.

Позднее результаты Зайцевой в Сочи были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил, серебро перешло к сборной Норвегии.

«На Олимпиаде 2014 года в Сочи был допинг, поэтому в 2024 году у нас появилась серебряная медаль», – написала Экхофф.