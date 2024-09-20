Тириль Экхофф: «На Олимпиаде 2014 года в Сочи был допинг, поэтому в 2024-м у нас появилась серебряная медаль»
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф получила серебряную медаль Сочи-2014.
На Играх-2014 серебро в женской эстафете завоевала сборная России в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной, норвежки финишировали третьими.
Позднее результаты Зайцевой в Сочи были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил, серебро перешло к сборной Норвегии.
«На Олимпиаде 2014 года в Сочи был допинг, поэтому в 2024 году у нас появилась серебряная медаль», – написала Экхофф.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Тириль Экхофф
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