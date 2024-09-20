Станислав Поздняков: «Перспективы допуска россиян к Олимпиаде-2026 сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года»
«Достаточно сложный вопрос. Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем.
Поэтому перспективы сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года.
В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе, все возможно», – сказал глава Олимпийского комитета России.
«Безусловно, то, что наши спортсмены не имеют возможности в подавляющем большинстве видов спорта выступать на международных соревнованиях, резко снижает мотивацию.
о самое главное, что большинство спортсменов, по крайней мере с теми, с кем я общался, понимают олимпийский лозунг «быстрее, выше, сильнее, вместе» с той точки зрения, что несмотря на какие-то сложности, несмотря на отсутствие международной спортивной практики, у них есть возможность самосовершенствования.
Это один из идеалов олимпизма, стремление к совершенству – самое главное, что демонстрируют наши спортсмены сборных команд.
Это очень важно, они не теряют надежды, что называется – не спортом единым жив человек, он должен развиваться, и вообще в центре идеи олимпизма находился человек и его гармоничное развитие в том числе в сфере образования», – цитирует Позднякова ТАСС.
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