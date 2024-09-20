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  • Станислав Поздняков: «Перспективы допуска россиян к Олимпиаде-2026 сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года»
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Станислав Поздняков: «Перспективы допуска россиян к Олимпиаде-2026 сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года»

Станислав Поздняков считает сложным вопрос допуска россиян на Олимпиаду-2026.

«Достаточно сложный вопрос. Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем.

Поэтому перспективы сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года.

В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе, все возможно», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

«Безусловно, то, что наши спортсмены не имеют возможности в подавляющем большинстве видов спорта выступать на международных соревнованиях, резко снижает мотивацию.

о самое главное, что большинство спортсменов, по крайней мере с теми, с кем я общался, понимают олимпийский лозунг «быстрее, выше, сильнее, вместе» с той точки зрения, что несмотря на какие-то сложности, несмотря на отсутствие международной спортивной практики, у них есть возможность самосовершенствования.

Это один из идеалов олимпизма, стремление к совершенству – самое главное, что демонстрируют наши спортсмены сборных команд.

Это очень важно, они не теряют надежды, что называется – не спортом единым жив человек, он должен развиваться, и вообще в центре идеи олимпизма находился человек и его гармоничное развитие в том числе в сфере образования», – цитирует Позднякова ТАСС

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoОлимпиада-2026
ТАСС
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