Биатлонное стрельбище в Нижневартовске запретили использовать из-за нарушений безопасности

Биатлонное стрельбище в центре лыжного спорта в Нижневартовске запретили использовать из-за нарушений безопасности, сообщает ТАСС.

«По итогам проверки было принято решение о несоответствии стрелкового объекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в области оборота оружия в связи имеющимися нарушениями, которые исключают возможность его эксплуатации», – заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Югре.

Первые тренировки в центре планировалось начать в сентябре текущего года. Как пишет ТАСС, комплекс принят в муниципальную собственность и открыт для посещения в марте. Он должен стать вторым биатлонным объектом в Югре, однако он так и не был запущен. Среди недочетов также выявлены недоделанные лыжероллерная трасса и две насыпные горки, а в административно-бытовом корпусе нет воды.

В администрации Нижневартовска ТАСС оперативно не ответили на вопрос, когда планируется устранить все нарушения и начать тренировочный процесс.