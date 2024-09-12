Сливко о серебре индивидуальной гонки: «Делала все, чтобы победить. Понимала, что бороться будет очень сложно, но отдала всю себя абсолютно»
Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке.
Биатлонистка завоевала серебро чемпионата России, уступив Тамаре Дербушевой 4,7 секунды.
«Я все делала, чтобы победить. Не скажу, что была какая-то уверенность, потому что я знала, кто идет в лидерах – Тома (Дербушева). Это не последний человек в команде, в сборной, и вообще в стране.
Поэтому, конечно, я понимала, что бороться будет очень сложно, но я отдала себя всю абсолютно. Я даже сейчас стоять не могу.
На последнем круге я постаралась отработать на максимальном режиме – попробовать побороться за первое место, ну и удержать второе, конечно», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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