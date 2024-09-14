Наталия Шевченко о падении в спринте: «Неприятно, но бывало и похуже. Просто царапина, ничего особенного»
Наталия Шевченко высказалась о падении в спринте на летнем чемпионате России.
– Просто запнулась на штрафном кругу. Потеря концентрации, убегала в борьбу. Неприятно, но бывало и похуже, ничего страшного. Просто царапина, ничего особенного.
– Насколько падение выбило из колеи?
– Нужно было встать и бежать дальше, но быстро включилась и побежала. Ничего не вижу в этом такого, все падают. Финиш был тяжеловатый, поэтому шестое место, – сказала биатлонистка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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