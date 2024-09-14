Наталия Шевченко о падении в спринте: «Неприятно, но бывало и похуже. Просто царапина, ничего особенного»

Наталия Шевченко высказалась о падении в спринте на летнем чемпионате России.

– Просто запнулась на штрафном кругу. Потеря концентрации, убегала в борьбу. Неприятно, но бывало и похуже, ничего страшного. Просто царапина, ничего особенного.

– Насколько падение выбило из колеи?

– Нужно было встать и бежать дальше, но быстро включилась и побежала. Ничего не вижу в этом такого, все падают. Финиш был тяжеловатый, поэтому шестое место, – сказала биатлонистка.