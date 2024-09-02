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Карим Халили: «Чемпионат России в Красноярске, скорее всего, пропущу. Решили провести тренировочные мероприятия»

Биатлонист Карим Халили рассказал, что пропустит летний чемпионат России

– Как проходит восстановление после травмы плеча, о которой ты рассказывал ранее?

– Восстановление проходит хорошо. Мы приложили максимум усилий для этого, поэтому получилось в довольно‑таки короткий срок вернуться в строй. На тот момент меня больше выбило простудное заболевание, и скорее из‑за этого я не мог тренироваться в течение какого‑то времени.

Сейчас из‑за осторожности я выполняю 95% от необходимой запланированной нагрузки. Все хорошо, в Красноярске планирую выступать.

– В Красноярске пробежишь полную программу?

– Планирую выступить в Кубке Содружества. Чемпионат России я, скорее всего, пропущу, потому что небольшой период важного скоростно‑силового блока пропустил, и вот этот объем работы все‑таки необходимо выполнить. Поэтому мы решили провести тренировочные мероприятия вместо соревнований, – сказал Халили.

Этап Кубка Содружества в Красноярске пройдет с 6 по 8 сентября, чемпионат России – с 12 по 15 сентября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
травмы
чемпионат России по летнему биатлону
logoКарим Халили
logoКубок Содружества
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