Карим Халили: «Чемпионат России в Красноярске, скорее всего, пропущу. Решили провести тренировочные мероприятия»
– Как проходит восстановление после травмы плеча, о которой ты рассказывал ранее?
– Восстановление проходит хорошо. Мы приложили максимум усилий для этого, поэтому получилось в довольно‑таки короткий срок вернуться в строй. На тот момент меня больше выбило простудное заболевание, и скорее из‑за этого я не мог тренироваться в течение какого‑то времени.
Сейчас из‑за осторожности я выполняю 95% от необходимой запланированной нагрузки. Все хорошо, в Красноярске планирую выступать.
– В Красноярске пробежишь полную программу?
– Планирую выступить в Кубке Содружества. Чемпионат России я, скорее всего, пропущу, потому что небольшой период важного скоростно‑силового блока пропустил, и вот этот объем работы все‑таки необходимо выполнить. Поэтому мы решили провести тренировочные мероприятия вместо соревнований, – сказал Халили.
Этап Кубка Содружества в Красноярске пройдет с 6 по 8 сентября, чемпионат России – с 12 по 15 сентября.
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