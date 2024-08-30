Шашилов о Мироновой: «Надеюсь, Света будет прежней. Желание и мотивация у нее восстановились»
Тренер биатлонисток рассказал о мотивации Светланы Мироновой на тренировках
Миронова – серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете. Сейчас она находится на сборе команды Михаила Шашилова в Сочи.
– Света тренируется, старается. Надеюсь, Света будет прежней. По крайней мере, желание и мотивация у нее восстановились, будем говорить так. Вопросов к ней никаких нет, тренируется.
– Она весь тот сезон говорила, что не до конца набрала физические кондиции – может быть, психологии было больше? Сейчас как вы ее физику оцениваете? Или это «воспаление хитрости»?
– Ну, это же девочки! Девочки могут пожаловаться, ха-ха. Так что мы им окошко выхода такое даем: ну, пожаловались и пожаловались – работаем дальше, – сказал тренер женской сборной России Шашилов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал СБР
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