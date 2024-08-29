Лыжники и биатлонисты пробегут смешанную эстафету в «Гонке чемпионов», команды сформируют после квалификации в личных стартах
Объявлен формат «Гонки чемпионов» с лыжниками и биатлонистами
Шоу-турнир пройдет в Рязани с 4 по 5 января. В первый день у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах по 7,5 км свободным стилем, у биатлонистов – в спринтах по 3 км.
На следующий день состоится смешанная эстафета, где выступят 10 команд – составы будут сформированы по итогам квалификации. Дистанция для лыжников составит 7,5 км, для биатлонистов – 5 км.
Планируется, что в стартах поучаствуют 40 спортсменов, в том числе представители Беларуси.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: МИА «Россия сегодня»
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