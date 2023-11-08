Бабиков о тренировках в Шукаловичем: «С ним легко самому становиться умнее. Дистанция между нами гораздо меньше, чем с Каминским»

Теги сборная России Юрий Каминский Александр Логинов Дмитрий Шукалович Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Антон Бабиков рассказал о тренировках с Дмитрием Шукаловичем.

Бабиков, Александр Логинов и Александр Поварницын готовятся к сезону самостоятельно под руководством Дмитрия Шукаловича.

– Прошлой зимой встал вопрос, чтобы Шукалович остался в команде тренером, – объясняет Бабиков. – Зная, как порой бывает, я сразу стал продумывать варианты: а что, если не получится его отстоять? Посокрушаться, а потом сделать так, как велят – это точно не мой путь. Я уже не в том возрасте, когда можно мотивировать себя штуками вроде простого нахождения в сборной.

У меня в карьере были моменты, когда я был в сборной, выполнял все указания тренера, но при этом понимал, что мне это не подходит. А подходят мне эти тренировки или нет – никто не спрашивал. В итоге я один отвечал за результат, которого не было.

Мы обсуждали это с Сашкой Логиновым и пришли к выводу, что нет смысла оставаться в команде чисто ради самого факта. Нужно готовиться с тем тренером, чья система даст результат, то есть с Шукаловичем.

– Вы потом не пожалели: громко хлопнули дверью, остались вне сборной, а Шукалович, за которого вы так боролись, в итоге остался в системе СБР, пусть и не в той роли, как вы хотели?

– Абсолютно нет. В нашей мини-команде мне точно гораздо комфортней и спокойней, чем было раньше.

Я ведь был единственным из нас, кого не было в списках сборной. И я бы точно не обиделся на того же Логинова, если бы он сказал, что хочет все-таки идти в команду. Если я принимаю решение, то я и несу за него ответственность.

Мое решение – только мое. Если другие его поддержат – буду рад, если нет – ничего страшного.

– Чем вас зацепил Шукалович, что вы так за него боролись?

– Я бы так не ставил вопрос. Я не воспринимаю Дмитрия как тренера, который меня ведет к победам. Но с ним легко самому становиться умнее. Мы обсуждаем многие вопросы физиологии, методики тренировочного процесса. И дистанция между нами гораздо меньше, чем с тем же Юрием Михайловичем Каминским.

Каминский – суперопытный тренер, на многие вещи он смотрит через призму своего опыта. Он тоже с радостью объяснит, если что-то спросить, но именно дискутировать проще с Димой.

Еще один важный плюс: в маленькой команде индивидуальный подход. Например, у меня были случаи, когда я все лето в тренировках был лидером, а потом зимой, как только что-то не получалось, мне говорили, что вместо меня возьмут молодых. Я не обижен, что меня не оценили – значит, нужно было быть убедительнее.

Но приятно, что Дима видит во мне не ветерана, а спортсмена, у которого еще есть точки роста, который может дать фору молодым. Шукалович поддерживает мою дерзость.

– В каких отношениях вы расстались с Каминским?

– Абсолютно в нормальных. Мы пересекались на сборах, Юрий Михайлович спокойно подходил, что-то подсказывал. Я благодарен ему, что мы смогли вот так все разрулить, – сказал Бабиков.

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