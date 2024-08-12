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Драчев об Олимпиаде: «Нас не допустили, поэтому я в качестве ответной меры решил не смотреть. Оградил себя от этого позорища»

Владимир Драчев назвал Олимпиаду в Париже «позорищем»

Игры проходили с 26 июля по 11 августа.

«Не смотрел Олимпиаду, живу в деревне и решил оградить себя от этого позорища. Почему тогда позор? Потому что наших там нет. Что за Олимпийские игры без одной из сильнейших команд мира?

Да, не во всех видах спорта мы лидеры, но в художественной гимнастике, синхронном плавании – однозначно. Можем конкурировать в прыжках в воду, в боксе, в борьбе и ряде других видов. А нас не допустили, поэтому я в качестве ответной меры решил не смотреть.

Я приверженец того, что Олимпиада должна быть Олимпиадой, спорт – спортом, не должно быть этой всей вакханалии. Мне неинтересно было на это смотреть. И правильно сделали практически все наши сильнейшие спортсмены, что отказались от выступления, я сразу говорил, что на таких условиях этого категорически нельзя делать.

Да и церемония открытия – тоже позорище, судя по тому, что удалось прочесть на эту тему», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Драчев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoВладимир Драчев
logoОлимпиада-2024
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