«Может быть, секрет его успеха в футболке шиворот-навыворот?» Биатлонист Бабиков опубликовал фото с борцом Михаином Лопесом

Теги сборная России греко-римская борьба фото Михаин Лопес сборная Кубы Антон Бабиков Олимпиада-2024 Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков рассказал о знакомстве с борцом Михаином Лопесом.

Накануне кубинский борец греко-римского стиля Лопес выиграл золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 130 кг. Он является единственным в истории всех стилей борьбы пятикратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

«В далеком 2021-м май месяц мы проводили в Болгарии на среднегорной базе. Там же готовились к Олимпиаде, перенесенной на год, борцы греко-римского стиля из Кубы.

Этот человек своим видом, неспешностью, скрывающей огромный опыт, внушал, что он великий спортсмен. На тот момент он выиграл три олимпиады подряд, при том, что в их виде одно поражение – и все, ты не чемпион.

Через пару месяцев он выиграл четвертую олимпиаду и стал величайшим борцом всех времен.

А сегодня он накануне своего 42-го дня рождения (!) выиграл пятую олимпиаду подряд 🥇🥇🥇🥇🥇!

Может быть, секрет его успеха в футболке шиворот-навыворот?» – написал Бабиков

ФОТО: инстаграм nuikartoshka. 

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся

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4 комментария
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Два крутых парня))) Да, Антон тоже крутой! Побеждал Фуркада)
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Хорошая история. Доброе фото. Только зачем ему винтарь, он и так обнимет, что костей не соберёшь.))
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