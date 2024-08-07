«Может быть, секрет его успеха в футболке шиворот-навыворот?» Биатлонист Бабиков опубликовал фото с борцом Михаином Лопесом

Биатлонист Антон Бабиков рассказал о знакомстве с борцом Михаином Лопесом.

Накануне кубинский борец греко-римского стиля Лопес выиграл золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 130 кг. Он является единственным в истории всех стилей борьбы пятикратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

«В далеком 2021-м май месяц мы проводили в Болгарии на среднегорной базе. Там же готовились к Олимпиаде, перенесенной на год, борцы греко-римского стиля из Кубы.

Этот человек своим видом, неспешностью, скрывающей огромный опыт, внушал, что он великий спортсмен. На тот момент он выиграл три олимпиады подряд, при том, что в их виде одно поражение – и все, ты не чемпион.

Через пару месяцев он выиграл четвертую олимпиаду и стал величайшим борцом всех времен.

А сегодня он накануне своего 42-го дня рождения (!) выиграл пятую олимпиаду подряд 🥇🥇🥇🥇🥇!

Может быть, секрет его успеха в футболке шиворот-навыворот?» – написал .

ФОТО: инстаграм nuikartoshka.

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся