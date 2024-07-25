«Уровень организации Олимпийских игр деградировал. Если начало такое лихое, то что же будет дальше?» Васильев о беспорядках на футболе

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев заявил о деградации в организации Олимпийских игр.

24 июля во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир. В ходе матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.

«Это говорит о том, что уровень организации проведения Олимпийских игр деградировал. Под таким руководством, которое себе позволяет Томас Бах, другого ждать и не приходилось.

В том числе вся обстановка нездоровая, связанная с протестами и так далее, приводит к тому, что качество проведения спортивных соревнований не то что оставляет желать лучшего, а просто деградирует.

Поэтому все это очень печально. Вместо того чтобы выходить на новый качественный уровень и показывать пример, Париж демонстрирует полное унижение олимпийского движения.

Подобные инциденты могут повториться. Если начало положено такое лихое, то что же будет дальше тогда? Конечно, этого не хочется, но все идет к тому, что нас еще ждут неприятные события», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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29 комментариев
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То ли дело игры брикс, добавил Васильев. Полное спокойствие, стабильность, никто не бастует, никаких беспорядков, никто про них не знает - идеальные соревнования!
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Налетели как мухи на *****. Теперь каждая мало-мальски негативная новость будет вызывать оргазм у Журовой, Васильева, Родниной и Ко.
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Ответ Data Architector
Сравним организацию Олимпийских игр с Играми дружбы...
На играх дружбы так то не было ни одного инцидента!!!
Шах и мат, хейтеры
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Сравним организацию Олимпийских игр с Играми дружбы...
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+4
Ответ Data Architector
А когда они были?
А это важно? Инцидентов то не было!
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Ответ fbd
На играх дружбы так то не было ни одного инцидента!!! Шах и мат, хейтеры
А когда они были?
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Опять из палаты сбежал и до телефона добрался.
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Соревнования среди наших чинуш, кто мощнее засадит ОИ
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Ответ sintenced
Опять из палаты сбежал и до телефона добрался.
"Оттуда" - наречие, пишется слитно. В начальной школе этому учат.
Еще и ограничил возможность ему отвечать 🤡
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Ответ Сергей Стес
За несколько дней до начала летних Олимпийских игр во Франции ограбили двух сотрудников СМИ и изнасиловали туристку, передает Tengri Sport. По информации The Guardian. ========== иногда полезно читать прессу, узнаешь новости.
Я понял, их недопустили. А в Москве под Останкинской башней прям, кого изнасиловали?
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Ответ Ебздрогыч
То ли дело игры брикс, добавил Васильев. Полное спокойствие, стабильность, никто не бастует, никаких беспорядков, никто про них не знает - идеальные соревнования!
Настолько все идеально прошло, что до сих пор не понятно, в реальности они проходили или в виртуальном пространстве 😂
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Дикие люди есть везде. Чтож теперь спецназ вокруг поля выставлять или решётки строить? Возможно случай будет единичным и в дальнейшем примут необходимые меры.
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Месяц " аналитики" типа Васильева будут рассказывать, как в Париже все плохо...нет пожрать, негде поср..ть, жёстко поспать и тд
И как все завидуют России и молят св.Екатерину подать им в президенты Пу..)
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Ответ Сергей Стес
так на самом деле, никого не грабили и не насиловали.. а в Париже, ещё Олимпиада не началась, а уже гостью из Австралии изнасиловали толпой, и ограбили съёмочную группу олимпийского телевидения))
А Чебурашка с Геной не прилетали ещё?
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У нас своя даже не начиналась, Петя
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да хочется тебе,очень хочется...вырос из спортсмена ...свин
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Fan-ID предложи им ввести. А вообще странно, что биатлониста просят прокомментировать футбол.
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Ответ fbd
А это важно? Инцидентов то не было!
Дошло...)
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Нормальная ответка за дебильные песенки.
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Новости цветущего сада.
Мартин Логан был ограблен по пути на Олимпиаду в Бельгии.

Грабители разбили окно фургона и похитили его личные вещи: рюкзак, бумажник и снаряжение. Мартин сообщил, что из авто исчез массажный стол физиотерапевтов. Неподалёку от места происшествия удалось обнаружить некоторые вещи велосипедиста - видимо, грабители обыскали сумки и вытащили из них самое ценное, а остальное выбросили.
К счастью, в фургоне не было велосипедов, но был украден нужный спортинвентарь. "Какое безумное начало поездки", — написал Мартин в своём аккаунте в соцсетях.
Мартин Логан - чемпион Игр-2020 в Лондоне, там разыгрывались первые в истории BMX‑фристайла олимпийские награды.
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И будет просто СУПЕР, ЕСЛИ СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ В ИТОГЕ ВЫИГРАЕТ "ЗОЛОТО" по футболу на этих ОИ. 👍
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Ответ Ебздрогыч
То ли дело игры брикс, добавил Васильев. Полное спокойствие, стабильность, никто не бастует, никаких беспорядков, никто про них не знает - идеальные соревнования!
так на самом деле, никого не грабили и не насиловали.. а в Париже, ещё Олимпиада не началась, а уже гостью из Австралии изнасиловали толпой, и ограбили съёмочную группу олимпийского телевидения))
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НАОБОРОТ:
ПРИКОВАЛИ ВНИМАНИЕ К ИГРАМ ЭТИМ СКАНДАЛОМ.
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
Даже этот тварищ Васильев раз об этом.
А он, вроде, далёк от ногомяча😀😄😃🤣
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Ответ Dallas Texas
А Чебурашка с Геной не прилетали ещё?
За несколько дней до начала летних Олимпийских игр во Франции ограбили двух сотрудников СМИ и изнасиловали туристку, передает Tengri Sport.

По информации The Guardian.
==========
иногда полезно читать прессу, узнаешь новости.
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Ответ Сергей Стес
так на самом деле, никого не грабили и не насиловали.. а в Париже, ещё Олимпиада не началась, а уже гостью из Австралии изнасиловали толпой, и ограбили съёмочную группу олимпийского телевидения))
Мрак
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Ответ Melnikov1968
Налетели как мухи на *****. Теперь каждая мало-мальски негативная новость будет вызывать оргазм у Журовой, Васильева, Родниной и Ко.
Степановой
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