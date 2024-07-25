«Уровень организации Олимпийских игр деградировал. Если начало такое лихое, то что же будет дальше?» Васильев о беспорядках на футболе
Дмитрий Васильев заявил о деградации в организации Олимпийских игр.
24 июля во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир. В ходе матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.
«Это говорит о том, что уровень организации проведения Олимпийских игр деградировал. Под таким руководством, которое себе позволяет Томас Бах, другого ждать и не приходилось.
В том числе вся обстановка нездоровая, связанная с протестами и так далее, приводит к тому, что качество проведения спортивных соревнований не то что оставляет желать лучшего, а просто деградирует.
Поэтому все это очень печально. Вместо того чтобы выходить на новый качественный уровень и показывать пример, Париж демонстрирует полное унижение олимпийского движения.
Подобные инциденты могут повториться. Если начало положено такое лихое, то что же будет дальше тогда? Конечно, этого не хочется, но все идет к тому, что нас еще ждут неприятные события», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!
Шах и мат, хейтеры
Еще и ограничил возможность ему отвечать 🤡
И как все завидуют России и молят св.Екатерину подать им в президенты Пу..)
Мартин Логан был ограблен по пути на Олимпиаду в Бельгии.
Грабители разбили окно фургона и похитили его личные вещи: рюкзак, бумажник и снаряжение. Мартин сообщил, что из авто исчез массажный стол физиотерапевтов. Неподалёку от места происшествия удалось обнаружить некоторые вещи велосипедиста - видимо, грабители обыскали сумки и вытащили из них самое ценное, а остальное выбросили.
К счастью, в фургоне не было велосипедов, но был украден нужный спортинвентарь. "Какое безумное начало поездки", — написал Мартин в своём аккаунте в соцсетях.
Мартин Логан - чемпион Игр-2020 в Лондоне, там разыгрывались первые в истории BMX‑фристайла олимпийские награды.
ПРИКОВАЛИ ВНИМАНИЕ К ИГРАМ ЭТИМ СКАНДАЛОМ.
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
Даже этот тварищ Васильев раз об этом.
А он, вроде, далёк от ногомяча😀😄😃🤣
По информации The Guardian.
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