«Уровень организации Олимпийских игр деградировал. Если начало такое лихое, то что же будет дальше?» Васильев о беспорядках на футболе

Дмитрий Васильев заявил о деградации в организации Олимпийских игр.

24 июля во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир. В ходе матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.

«Это говорит о том, что уровень организации проведения Олимпийских игр деградировал. Под таким руководством, которое себе позволяет Томас Бах, другого ждать и не приходилось.

В том числе вся обстановка нездоровая, связанная с протестами и так далее, приводит к тому, что качество проведения спортивных соревнований не то что оставляет желать лучшего, а просто деградирует.

Поэтому все это очень печально. Вместо того чтобы выходить на новый качественный уровень и показывать пример, Париж демонстрирует полное унижение олимпийского движения.

Подобные инциденты могут повториться. Если начало положено такое лихое, то что же будет дальше тогда? Конечно, этого не хочется, но все идет к тому, что нас еще ждут неприятные события», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!