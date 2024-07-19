Зайцева о том, что украинцы не будут жать руки россиянам на Олимпиаде: «Думаю, это уже нацистские склонности»

Теги Ольга Зайцева НОК Украины Политика Вадим Гутцайт Матч ТВ Биатлон

Ольга Зайцева заявила о нацистских склонностях НОК Украины.

Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

«Ну, думаю, это уже нацистские склонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Они не соблюдают принципы Олимпийской хартии, НОК Украины и его руководитель подвержены политическим наклонностям и мешают своим спортсменам выполнять то, что они должны выполнять.

Спортсмены, думаю, там не выражают свою волю. За них все выражает этот непонятный товарищ Гутцайт из НОК Украины. И в НОК у них не сохраняются принципы Олимпийской хартии, а также человеческие принципы.

Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Когда мы были спортсменами, всегда общались вне зависимости от той или иной ситуации. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба. А тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи!

Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все это не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя как нацисты. Мир должен задуматься об этом, снять розовые очки и поменять мнение», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева.

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49 комментариев
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Не жать руку это конечно страшнее чем бомбить города
+171
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+147
"Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики"

Ну все верно, зачем ты в политику лезешь?
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+68
Ответ AprasidzE
Не жать руку это конечно страшнее чем бомбить города
У Зайцевой и ей подобным именно так!
+49
-12
+37
Сколько украинских рук пожала Зайцева за последние два года? И пожала бы, если бы хозяин сказал "Низзя"?
+36
-9
+27
Ответ Хохломон
Комментарий скрыт
Зайцева о выборах в Мосгордуму: «Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова»
+31
-4
+27
Ответ Alex.K71
У Зайцевой и ей подобным именно так!
Если бы Зайцева ещё думать умела...
+37
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+23
Если министр спорта РФ и многие главы федераций открыто поддерживают СВО, то это уже не "вне политики"
+20
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все мы были немножко нацистами во время коронавируса)
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Ответ Санитар-волк
Комментарий удален модератором
Нет, ей просто неплохо платят за патриотизм в его нынешней форме.
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Зайкины мозги.
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Действительно, откуда у них могли взяться националистические настроения? Видимо, правительство такое и активно пропагандирует негатив к большому соседу. Других причин не видно 🤷🏻‍♂️
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+4
Все кто не хочет под нас» лечь « - нацисты, вот оно как получается 🤔
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-7
+4
Если руки не будут жать и русским, и бурятам, и чеченцам с дагестанцами, и даже катающейся на велике украинке Алёне Иванченко, то о каком нацизме говорит Оля Зайцева? Понимает ли она значение слов, которые с подачи телевизора с придыханием употребляет? А ведь таких шибко грамотных, как она, с нетерпением ждут в родной Госмуде именно за такие бездумные и абсурдные слова. Прикольно, не правда ли?
+10
-7
+3
Ой, а кто это такой к ним в гости пришел без спроса?
+4
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По дороге в думу и не такое понесешь, бизнес . ничего личного. Приплести нацизм к нерукопожатию - это уже за пределом патриотического запоя.
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Жесть она умная.
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будут специально искать и не жать
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Зачем проблему раздувать, больно наплевать на их рукопожатие, вы тоже не жмите.
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Коллега,я не хочу с вами вступать в полемику.
Просто очень удобно упоминать одно(то что удобно,одобряемо определённым сегментом аудитории) и "случайно" не упоминать иное.
Не случись одного,возможно не было бы другого.
Причинно-следственные связи,если коротко.
Будьте здоровы.
+6
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+1
Ответ Лютый альбинос
Комментарий удален модератором
Города Чечни , поддержите пиво.
+6
-5
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"Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Когда мы были спортсменами, всегда общались вне зависимости от той или иной ситуации." (с) Зачем вы тогда лезете в политику? Хватит лицемерить.
+6
-5
+1
Вообще-то ещё в 1978 году англичанин Реймонд Кин изобрёл ответ на такой отказ: "Что ж, это избавит моего подопечного от необходимости мыть после этого руки".

Можете попробовать угадать, кто в том случае (и почему) отказался подавать сопернику руку и кого Кин таким образом "защищал".
+3
-2
+1
В депутаты готовится,что ещё о неё можно ждать.
+2
-1
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Ответ AprasidzE
Не жать руку это конечно страшнее чем бомбить города
Ну ты это Израильтянам и Американцам скажи они посмеются от души
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Ответ Константин Казанцев_1116233532
Россияне и не должны жать руки украинцам, даже если они их протягивают, украинцы - враги России
Комментарий удален модератором
Ответ murzzzzzilka
Ооооо, либеральная тусовка сбежалась плюсовать друг друга, пока нормальные люди не зашли😂
Это ты то себя к нормальным причисляешь, женщина 100+?
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Ответ evil_bear
на этом сайте много, не переживай, здесь много таких особо рефлектирующих страдальцев 🤷‍♂️🤡
Вы как-то определитесь , то материальное мое состояние беспокоит, то моральное, может пора собой заняться. как из тв несут.
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Ответ Ковид 07.10.52
Мне за державу обидно, а это не модно.
на этом сайте много, не переживай, здесь много таких особо рефлектирующих страдальцев 🤷‍♂️🤡
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Ответ Ковид 07.10.52
Нет, ей просто неплохо платят за патриотизм в его нынешней форме.
а тебе то хоть здесь платят за то что пишешь? 🤔🤡
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Комментарий удален модератором
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