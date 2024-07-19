Зайцева о том, что украинцы не будут жать руки россиянам на Олимпиаде: «Думаю, это уже нацистские склонности»

Ольга Зайцева заявила о нацистских склонностях НОК Украины.

Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

«Ну, думаю, это уже нацистские склонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Они не соблюдают принципы Олимпийской хартии, НОК Украины и его руководитель подвержены политическим наклонностям и мешают своим спортсменам выполнять то, что они должны выполнять.

Спортсмены, думаю, там не выражают свою волю. За них все выражает этот непонятный товарищ Гутцайт из НОК Украины. И в НОК у них не сохраняются принципы Олимпийской хартии, а также человеческие принципы.

Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Когда мы были спортсменами, всегда общались вне зависимости от той или иной ситуации. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба. А тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи!

Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все это не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя как нацисты. Мир должен задуматься об этом, снять розовые очки и поменять мнение», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева.