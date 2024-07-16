Чепиков об Играх дружбы: «В следующем году к нам приедет гораздо больше зарубежных участников, которые сейчас задействованы на Олимпиаде»

Теги Сергей Чепиков Олимпиада-2024 Игры дружбы Биатлон

Сергей Чепиков считает правильным решение перенести Игры дружбы.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал о переносе турнира на 2025 год.

«Это верно. Крупные международные старты надо проводить с учетом международного спортивного календаря, чтобы к нам приезжало как можно больше сильных спортсменов.

Мы умеем принимать гостей, и если их будет много, это повысит статус любых соревнований, которых будут проходить в России.

В следующем году к нам приедет гораздо больше зарубежных участников, которые сейчас задействованы на Олимпийских играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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13 комментариев
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не приедут
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Ответ Олег Бойко
Сделайте эти игры как положено! Как вариант сделать в одном турнире вместе лучшие и самые рейтинговые виды спорта летние и зимние с отдельными зимними и летними зачетами и общим.. У нас страна большая и можно в одно время подгадать в разных краях России. И мало таких стран, кто сможет на своей территории такое себе позволить.
Вы игры БРИКС по МатчТВ видели? Пьедестал не всегда набирался, не говоря уже о международных участниках.
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Вот почему то в это очень слабо верится.
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Я думаю, что там уже очередь выстроилась на подачу документов для записи в квалификацию на ИГРЫ ДРУЖБЫ
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От Науру один участник в нынешних ОИ, от Тувалу - два.
Итого прибавка три человека.
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Опять депутат, это уже звучит, как приговор. Что не сделают, все лучше.
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Когда кувейтцы с тайцами подтянутся, игры будут просто конфетка
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