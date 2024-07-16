Чепиков об Играх дружбы: «В следующем году к нам приедет гораздо больше зарубежных участников, которые сейчас задействованы на Олимпиаде»

Сергей Чепиков считает правильным решение перенести Игры дружбы.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал о переносе турнира на 2025 год.

«Это верно. Крупные международные старты надо проводить с учетом международного спортивного календаря, чтобы к нам приезжало как можно больше сильных спортсменов.

Мы умеем принимать гостей, и если их будет много, это повысит статус любых соревнований, которых будут проходить в России.

В следующем году к нам приедет гораздо больше зарубежных участников, которые сейчас задействованы на Олимпийских играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов