Дмитрий Губерниев: «Люди пишут: Дмитрию хочется в Париж за суточные. До чего мы дошли, что суточные считают пределом совершенства? Тут наша бедность, невежество, к сожалению»
Дмитрий Губерниев порассуждал об отношении к деньгам в России.
– Какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы комфортно жили?
– Я не буду отвечать. Но это точно не размер суточных в Париже. Мне жалко людей, которые пишут: Дмитрию хочется на халяву, за суточные в Париж. Господи, до чего же мы дошли, что люди считают суточные пределом совершенства? Но тут наша, может, даже бедность, невежество, к сожалению… Нам многое предстоит сделать, чтобы в том числе от этого избавиться.
Какая сумма? Я буду пошляком, если ее назову. Мы живем в капиталистическом мире. Как говорил Андрей Миронов в фильме Эльдара Рязанова: деньги никто не отменял. Конечно, это важная история, – сказал Губерниев.
"– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо".
А он вместо этого на людей огрызается...
И да, он таки копротивляется за свой хлеб, нисколько в этом не сомневаюсь