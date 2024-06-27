Дмитрий Губерниев: «Люди пишут: Дмитрию хочется в Париж за суточные. До чего мы дошли, что суточные считают пределом совершенства? Тут наша бедность, невежество, к сожалению»

Дмитрий Губерниев порассуждал об отношении к деньгам в России.

– Какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы комфортно жили?

– Я не буду отвечать. Но это точно не размер суточных в . Мне жалко людей, которые пишут: Дмитрию хочется на халяву, за суточные в Париж. Господи, до чего же мы дошли, что люди считают суточные пределом совершенства? Но тут наша, может, даже бедность, невежество, к сожалению… Нам многое предстоит сделать, чтобы в том числе от этого избавиться.

Какая сумма? Я буду пошляком, если ее назову. Мы живем в капиталистическом мире. Как говорил Андрей Миронов в фильме Эльдара Рязанова: деньги никто не отменял. Конечно, это важная история, – сказал .