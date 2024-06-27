Дмитрий Губерниев: «Люди пишут: Дмитрию хочется в Париж за суточные. До чего мы дошли, что суточные считают пределом совершенства? Тут наша бедность, невежество, к сожалению»

Теги Дмитрий Губерниев Париж-2024 деньги Биатлон

Дмитрий Губерниев порассуждал об отношении к деньгам в России.

– Какая сумма нужна вам в месяц, чтобы вы комфортно жили?

– Я не буду отвечать. Но это точно не размер суточных в Париже. Мне жалко людей, которые пишут: Дмитрию хочется на халяву, за суточные в Париж. Господи, до чего же мы дошли, что люди считают суточные пределом совершенства? Но тут наша, может, даже бедность, невежество, к сожалению… Нам многое предстоит сделать, чтобы в том числе от этого избавиться.

Какая сумма? Я буду пошляком, если ее назову. Мы живем в капиталистическом мире. Как говорил Андрей Миронов в фильме Эльдара Рязанова: деньги никто не отменял. Конечно, это важная история, – сказал Губерниев.

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он , конечно, хочет на олимпиаду в Париж. это логично, ведь работать на соревнованиях такого уровня - это вершина для спортивного журналиста.
+32
-4
+28
А Дмитрию разве не хочется в Париж?? 😏
+19
-1
+18
Ответ veramarso
А Дмитрию разве не хочется в Париж?? 😏
А почему нет? Я думаю, он в Париж и так поехать может, но он прежде всего журналист спортивный, конечно, он хочет и должен хотеть комментировать олимпиаду, а не старты студентов из Китая и Индии
+20
-5
+15
Почему-то напомнил этот диалог с Губерниевым.
"– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо".
+8
-1
+7
Губерниев должен доплачивать за то, что его "в телевизор" пускают. У него основной доход на корпоративах, а "телик" просто бесплатная реклама и продвижения себя как бренда.
+7
-3
+4
Плотину прорвало
+3
0
+3
Ответ ТимТалер
Сколько стоит совесть Губерниева ?
Талер, как у тебя ?
+2
0
+2
Вопрос -"договорняк" от журналиста, чтобы лицемер технично перешёл к теме суточных и все нам объяснил.
+2
0
+2
а просто нужно быть богатым и красивым как Дмитрий, а бедным и некрасивым быть не нужно
+1
0
+1
Ответ ТимТалер
Сколько стоит совесть Губерниева ?
Ноль
+1
0
+1
Ответ Savarona25
Почему-то напомнил этот диалог с Губерниевым. "– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. – Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо".
Ильфа и Петрова можно цитировать бесконечно! 😊👍
+4
-3
+1
Ответ Алексей Фирстов
Дмитрий не знает и не хочет знать о том, как живут обычные среднестатистические люди. Он выше нас смертных...
По какой причине он должен об этом задумываться? Не депутат ведь.
+1
0
+1
Ответ Рокко Сиффредди
Он , конечно, хочет на олимпиаду в Париж. это логично, ведь работать на соревнованиях такого уровня - это вершина для спортивного журналиста.
Наверное это не только престиж, а помимо суточных работодатель оплачивает перелёт, проживание... Плюс конечно сам факт погрузиться в другую жизнь. Берёзки - хорошо, но иногда по ним хочется поскучать в гостинице в Цюрихе (как было у классика).
+2
-1
+1
Цитата: "Он всё прекрасно понимает, и намеренно провоцирует ситуацию, при которой он сможет смыться из России, как гонимый властью".
+1
0
+1
Это не мы дошли, а вы довели
+1
0
+1
Да отправьте хоть куда-нибудь его
+1
0
+1
На воре и шапка горит.
+2
-1
+1
А как же средняя зарплата 200к. и доллар скоро рухнет, а тут опять бедность: это что же, крамола?!
+3
-2
+1
Сколько стоит совесть Губерниева ?
+3
-2
+1
Ответ Alex Rhea
А почему нет? Я думаю, он в Париж и так поехать может, но он прежде всего журналист спортивный, конечно, он хочет и должен хотеть комментировать олимпиаду, а не старты студентов из Китая и Индии
спасибо. я из за этого парня и зимние виды переключаю на евроспорт. а вы еще и ОИ предлагаете...
0
0
0
Ответ Христиан Юла
Цитата: "Он всё прекрасно понимает, и намеренно провоцирует ситуацию, при которой он сможет смыться из России, как гонимый властью".
Да кому он там нужен?
0
0
0
Ну, то, что ты невежда и пошляк, это всем известно.
+4
-4
0
Хряпнул коньячка утром и понесло. Или он трезвый такую дичь несёт?
+2
-2
0
Ответ Злодей Спб
Губерниев должен доплачивать за то, что его "в телевизор" пускают. У него основной доход на корпоративах, а "телик" просто бесплатная реклама и продвижения себя как бренда.
Видел его на ВДНХ конферансье. Концерт в честь открытия чего то там вёл.
+2
-2
0
Ответ Savarona25
Почему-то напомнил этот диалог с Губерниевым. "– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. – Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо".
— Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями. (ответил бы Вам Губерниев)
+1
-1
0
Ответ veramarso
Так я про это же. Почему так и не сказать? Да, мол, мне хочется в Париж, и это естественно. Мне, как спортивному журналисту хочется выезжать на международные старты и, тем более, на Олимпиаду. А он вместо этого на людей огрызается...
огрызаются когда задело, а если задело значит за дело )
0
0
0
Да люди просто отдохнуть от него хотят, не знаю уже как намекнуть
0
0
0
Ответ veramarso
А Дмитрию разве не хочется в Париж?? 😏
Так там же крысы
0
0
0
Ответ Alex Rhea
А почему нет? Я думаю, он в Париж и так поехать может, но он прежде всего журналист спортивный, конечно, он хочет и должен хотеть комментировать олимпиаду, а не старты студентов из Китая и Индии
Так я про это же. Почему так и не сказать? Да, мол, мне хочется в Париж, и это естественно. Мне, как спортивному журналисту хочется выезжать на международные старты и, тем более, на Олимпиаду.
А он вместо этого на людей огрызается...
+4
-4
0
Залез на федеральный канал через постель, и теперь поясняет нам, нищему быдлу. Мда уж. Губер - это днище, во всех планах.
И да, он таки копротивляется за свой хлеб, нисколько в этом не сомневаюсь
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий