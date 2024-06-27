Дмитрий Губерниев: «Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«На Олимпиаде от нас будут представлены очень хорошие люди, которые будут бороться за победы. Даже не единицы, а многие десятки, как я предполагаю. Даже если они не будут бороться за награды, они большие молодцы.

Я уважаю позицию тех, кто не едет и выражал ее достаточно давно. Но у нас есть люди, которые не понимаю, что происходит. Мне их хочется обнять, приголубить и пожалеть.

Одна из таких – Чикунова. Я не понимаю ее мотивацию и принести радость всем нам, побороться за золото на 200-метровке брассом… Я не понимаю, почему она не едет. Предполагаю, что люди, которые рядом, странно на нее влияют.

Наши спортсмены и люди, которые на хозяйстве в федерациях, для меня загадка, есть ли у них телеграм-каналы? Или для чего они их используют? Смотрят ли они телевизор? Находятся ли они вообще в повестке? Вам объясняли министр спорта, вице-премьер, отвечающий за спорт: ребята, дорога открыта, документов о каких-то осуждениях собственной страны нет.

Есть критерии допуска – чудовищные, жесткие, безусловно. Когда отстраняют за лайки, это катастрофа. Но. Вот она Франция, вот Париж! Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!» – сказал Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допущены до участия в нейтральном статусе.