Дмитрий Губерниев: «Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!»

Теги плавание сборная России жен Дмитрий Губерниев Париж-2024 Евгения Чикунова Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«На Олимпиаде от нас будут представлены очень хорошие люди, которые будут бороться за победы. Даже не единицы, а многие десятки, как я предполагаю. Даже если они не будут бороться за награды, они большие молодцы.

Я уважаю позицию тех, кто не едет и выражал ее достаточно давно. Но у нас есть люди, которые не понимаю, что происходит. Мне их хочется обнять, приголубить и пожалеть.

Одна из таких – Чикунова. Я не понимаю ее мотивацию и принести радость всем нам, побороться за золото на 200-метровке брассом… Я не понимаю, почему она не едет. Предполагаю, что люди, которые рядом, странно на нее влияют.

Наши спортсмены и люди, которые на хозяйстве в федерациях, для меня загадка, есть ли у них телеграм-каналы? Или для чего они их используют? Смотрят ли они телевизор? Находятся ли они вообще в повестке? Вам объясняли министр спорта, вице-премьер, отвечающий за спорт: ребята, дорога открыта, документов о каких-то осуждениях собственной страны нет.

Есть критерии допуска – чудовищные, жесткие, безусловно. Когда отстраняют за лайки, это катастрофа. Но. Вот она Франция, вот Париж! Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!» – сказал Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допущены до участия в нейтральном статусе.

20 комментариев
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Вот она Франция, вот Париж! Идите на Олимпиаду, я хочу комментировать из Парижа, не будьте кретинами!
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Губер - голос разума в последние дни. Кто бы мог подумать
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Дима, успокойся. Тебя не отправят в Париж. Лети за свои
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Как быстро Губа для либералов своим стал.
Ахахаха!
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Просто Губерниев сам готов на "чудовищные, жесткие условия", чтобы поехать в Париж, а другие имеют самоуважение и на таких условиях ехать не готовы и для него они "кретины". Не мной сказано: кто обзывается, тот сам так называется.
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Ответ Kuryanin
А отбор проходить не надо, типа? Или Губошлеп пропуск выпишет?
Так он про тех, у кого допуск есть уже, но не едут по другим причинам
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Димасик наверное уже представил себя на Елисейских полях освещающим новости Олимпиады, но нет...
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Губер циничный и лицемерный тип, уверен, что эти якобы оппозиционные речи, санкционированы свыше, ведь главный хозяин, сказал, каждый спортсмен решает сам..
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Ступайте
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Угу, поедешь на Олимпиаду действующим спортсменом, а вернешься предателем и иноганентом. Димочка такой простодушный.
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Этот же парень - как вернутся - при смене кремлевского ветра - сразу и гов..м всех помажет
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Слышали, что сказал Губерниев, если не *кретины* то бегом на Олимпиаду, а если не поедете, то останетесь *кретинами*, возможно навсегда! Во как!))
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Губер опять бояры нахлебался! Заканчивай бухать, чудо в перьях!
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Как говорил Бышовец, нет предела человеческой мерзости
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где он все свои бредни агитирует?
Когда его уже заткнут?
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На эту олимпиаду поедут только терпилы и мазохисты, которые себя не уважают, и любят когда их унижают! А публичное унижение это вообще верх наслаждения для них!
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