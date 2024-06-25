Пихлер и Кабуков приступили к работе со сборной Болгарии по биатлону

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Сборная Болгарии начала тренировки под руководством Вольфганга Пихлера и Роберта Кабукова.

Как сообщает федерация биатлона страны, оба специалиста находятся с командой на сборе в немецком Рупольдинге.

В программу подготовки также входят сборы в Австрии, Швеции и Болгарии. Планируется, что в августе сборная выступит на чемпионате мира по летнему биатлону в Эстонии. 

Ранее федерация сообщала, что Кабуков назначен главным тренером, а Пихлер привлечен в качестве консультанта.

В 2011–2014 годах Пихлер тренировал женскую сборную России, а затем работал с командой Швеции.

Кабуков в разные годы тренировал биатлонистов Казахстана, Украины, Беларуси, а также молодежную сборную России.

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1 комментарий
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Ничего себе. Пихлер опять взялся за дело?)
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