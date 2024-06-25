Светлана Миронова: «Пока мое сердце свободно – и я жду свою любовь. Хотелось бы встретить человека, с которым я вижу свое будущее, а не размениваться на несерьезные отношения»

Биатлонистка Светлана Миронова объяснила, почему пока не состоит в отношениях.

– Свободно ли сейчас твое сердце?

– Да, мое сердце свободно сейчас.

– Есть ли на это особая причина или просто не встретился тот самый человек?

– Особой причины нет. Я действительно просто не встретила того человека, с которым я вижу свое будущее. А мне бы хотелось встретить именно такого человека, а не размениваться на несерьезные отношения. Поэтому пока мое сердце свободно – и я жду свою любовь. Любовь, ты где? Ха-ха. Приходи!

Естественно, у человека должны быть отношения. Хотя так не должно быть – должно быть у каждого так, как ему комфортно.

Я понимаю, что очень много сил и ресурса я вкладываю в спорт. Я не смогу отдать столько, сколько, наверное, требуется для отношений. Все-таки это энергозатратно. Пока что я не могу столько отдавать и в спорт, и в отношения.

В условиях спорта, в разъездах невозможно настолько узнать человека, чтобы понимать, связывать с ним жизнь или нет. Разъезды – это одно, а когда живешь с человеком, постоянно находишься с ним рядом – это другое.

И что я еще поняла из отношений, что я спортсменка и у меня не должен быть молодой человек, с которым меня связывает только спорт. Потому что спорт закончится, а общие интересы должны остаться.

– О чем ты мечтаешь как человек?

– Я мечтаю о семье.

– Ты хотела бы детей?

– Да, я бы хотела.

– А сколько?

– Я думаю, двоих. В моем-то возрасте (30 лет – Sports) – максимум два уже. Хотя кто его знает…

– Как ты видишь свою жизнь через 10 лет – кто ты?

– Я мать, ха-ха. Через 10 лет я 100% мать, – ответила серебряный призер Олимпиады-2022 по биатлону Миронова.