Миронова о РПП в олимпийском сезоне: «Я начала себя дико ограничивать в питании. После Олимпиады я была очень сухая, но казалось, что надо еще чуть-чуть скинуть»

Светлана Миронова рассказала, как справлялась с проблемой РПП.

«Все началось в олимпийский сезон (2021/22 – Sports). Была пандемия, мы ставили прививки от ковида – и у меня пошел какой-то гормональный сбой. Не знаю, что случилось. Я начала набирать вес ни с того ни с сего. Тогда у меня начались первые звоночки расстройства пищевого поведения (РПП). Я начала себя дико ограничивать в питании.

За 7 дней сбора я похудела килограмма на 3. Это было не очень хорошо для меня, потому что у меня не было энергии. И когда я поняла, что я так не смогу тренироваться, вроде как меня отпустило, но эти мысли остались со мной.

У меня началась долгая история с питанием, хотя до этого вообще никогда не было ничего такого – не было никаких звоночков. Не было проблем с весом. Не было необходимости ограничивать себя, так как я чувствовала, сколько мне необходимо съесть, чтобы восстановиться, чтобы чувствовать себя полной сил. У меня всегда была тенденция, что летом я набираю 2 кг, а зимой они уходят – выбегиваешься.

И вот эта долгая история тянулась – в олимпийский сезон у меня проскакивала мысль, что нужно скинуть вес, что что-то не так. Хотя мой вес на тот момент был в норме – 53-54 кг, это мой беговой вес. И я продолжила себя ограничивать. Уже после Олимпиады я была очень сухая, но мне казалось, что мне надо еще чуть-чуть скинуть.

После этого я пошла в тренировки, большие нагрузки, но ела мало. Думаю, это тоже способствовало тому, что у меня начались проблемы с отсутствием энергии. Я не понимала, как с этим быть. Я работала с психологом, в какой-то степени это помогло. РПП – это никогда не про вес или тело, это всегда про голову.

У меня не самая серьезная форма РПП была, просто была тревога перед едой, ограничения», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по биатлону Миронова.