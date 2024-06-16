Ильназ Мухамедзянов: «Последние года 3-4 у меня уже нет страха, где тренироваться. Если бы не попал к Каминскому, всегда есть регион»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов рассказал о работе с тренером Юрием Каминским.

– Ты признавался, что чувствуешь с каждым годом прибавки и в физическом плане, и в психологическом. План Юрия Каминского продолжает работать?

– Безусловно, тренировки с Юрием Михайловичем приносят свои плоды. Я развиваюсь. Он – человек с очень большим бэкграундом, выражаясь современным сленгом, очень большим опытом. Его доля в моем прогрессе есть.

Но и не будем забывать о том, что я тоже как человек развиваюсь. Появляется свое видение, мнение. Мы с ним постоянно находимся в тесном контакте. За счет этого есть результат работы не только моей и Юрия Михайловича, но и других специалистов. Все работает в совокупности.

– Ваше сотрудничество с Юрием Михайловичем началось в 2022 году и продолжается до сих пор. Он все так же не дает волю эмоциям?

– Я за годы работы с ним видел, как он дает волю эмоциям. И, конечно, это очень непривычно. Иногда это бывает страшно, когда он находится в таком порыве эмоций. Но его спокойствие, сдержанность – они передаются и нам, спортсменам. У нас в команде нет вспыльчивых ребят, которые могли бы резко что-нибудь сказать. Сдержанность тренера только помогает в тренировочной работе, когда все без лишних эмоций, все конструктивно, есть диалог.

– говорил, что у тебя большой потенциал. На сколько процентов он еще не раскрыт?

– Каждому человеку уготована своя судьба, у каждого есть свои резервы. И, к сожалению, невозможно посмотреть, стоя на трассе, на что способен спортсмен. Поэтому даже я до конца не знаю, на что способен. Внутренние ощущения подсказывают, что я еще не все сказал. Поэтому есть мотивация работать. Тем более у меня есть понимание, над чем нужно поработать.

– К новому сезону вы готовитесь не в отдельных группах, а в составе сборных. Ты попал в основу по результатам сезона. Был ли страх, что все может сложиться иначе и от Каминского придется уйти?

– Наверное, последние года 3-4 у меня уже нет страха, где тренироваться. Я прекрасно понимаю, что из каждой ситуации нужно выжимать максимум, то есть делать то, что нужно именно мне, чтобы продолжать прогрессировать, показывать результаты. Если бы сложилось так, что я не попал бы в сборную команду страны к Юрию Михайловичу, то всегда есть регион, который поддерживает. Они делают все, чтобы мы как спортсмены, развивались и показывали высокие результаты.

Поэтому тут я исхожу из того, что сейчас происходит, живу сегодняшним днем. На сегодняшний день я попал в основную команду, работаю с Юрием Михайловичем, следую его плану. Сложись все как-то по-другому, я бы искал другие способы, как работать, чем заниматься, – сказал .