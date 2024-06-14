Адвокат Симон опроверг новость о том, что спортсменке вынесли приговор: «Эта информация полностью ложная»
Адвокат Жюлии Симон опроверг новость о том, что спортсменке вынесли приговор.
Ранее итальянское издание La Stampa сообщило, что шестикратную чемпионку мира по биатлону приговорили к выплате штрафа за оплату покупок чужой кредитной картой.
«Эта информация (о приговоре – Sports) полностью ложная», – сказал адвокат Симон Кристиан Борель, отметив, что рассмотрение дела еще продолжается.
«В Италии нет никакого процесса [против Симон]. Это не может быть правдой», – добавил защитник спортсменки.
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