Адвокат Симон опроверг новость о том, что спортсменке вынесли приговор: «Эта информация полностью ложная»

Адвокат Жюлии Симон опроверг новость о том, что спортсменке вынесли приговор.

Ранее итальянское издание La Stampa сообщило, что шестикратную чемпионку мира по биатлону приговорили к выплате штрафа за оплату покупок чужой кредитной картой.

«Эта информация (о приговоре – Sports) полностью ложная», – сказал адвокат Симон Кристиан Борель, отметив, что рассмотрение дела еще продолжается.

«В Италии нет никакого процесса [против Симон]. Это не может быть правдой», – добавил защитник спортсменки.

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