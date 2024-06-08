Наталия Шевченко: «Не сказала бы, что у бывших лыжниц есть какие-то преимущества в биатлоне. Единственное – опыт помогает в тактике прохождения дистанции»

Наталия Шевченко считает, что опыт в лыжных гонках не дает преимуществ в биатлоне.

перешла из лыж в биатлон в мае 2022 года.

– В состав основной сборной России вошла и , также перешедшая не так давно из лыжного спорта. Можно говорить, что у вас с Анной есть какие-то преимущества над изначально профильными биатлонистами?

– Я бы не сказала, что у нас есть какие-то преимущества. Единственным преимуществом я бы назвала наше лыжное прошлое, лыжный опыт, который помогает в тактике прохождения дистанции и в каких-то точечных моментах: как проходить тот или иной спуск, как проходить повороты.

Чуть побольше опыта в этом, потому что в лыжных гонках есть такая дисциплина, как спринт, в котором ты получаешь очень много опыта в плане прохождения дистанции. Но не могу сказать, что мы должны доминировать над биатлонистами.

Да, если говорить в плане хода, то я, конечно, выделялась среди биатлонистов, но не было такого, что доминировала и выигрывала минуту ходом у второго места. В принципе, я показываю первый, второй, третий ход, иногда и хуже. Биатлонистки тоже себя хорошо показывают.

Насчет Ани могу сказать, что в прошлом году ей было психологически тяжело совместить стрельбу и прохождение дистанции. У меня это пришло быстрее, к концу первого сезона, а Аня, думаю, уже в следующем сезоне будет более адаптирована к биатлонным гонкам и будет показывать себя больше в плане скорости на дистанции.

Я помню себя в начале биатлонной карьеры: ты бежишь по дистанции и просто думаешь о том, что тебе сейчас стрелять, как тебе подойти, как палки снять. Все мысли о стрельбе, и ты забываешь, с какой скоростью бежишь, как ты двигаешься. Думаю, в следующем сезоне у Ани всё будет лучше. Ну и у меня тоже, – сказала биатлонистка.