Симон Фуркад о травме спины: «Падение с велосипеда на скорости 40 км/ч – это страшно. Моя судьба могла сложиться совсем иначе в пределах 2 см»

Симон Фуркад рассказал о восстановлении после падения с велосипеда.

18 мая тренер сборной Франции по биатлону получил перелом поперечных отростков трех позвонков.

«Я с пользой провел время, пока лежал. В последние дни возвращаюсь к более-менее нормальной активности, но все еще не могу нагружать нижнюю часть тела. Два дня назад я пытался бегать, но это пока слишком больно. Нелегко переходить из лежачего положения в стоячее. И наоборот тоже.

Я не переносил операцию и не был совсем обездвижен, потому что перелом отростков, как оказалось, «это не так уж серьезно». Врач скорой помощи сразу же оценил ситуацию позитивно. <...>

Весьма пугает все, что связано с травами спины. Позвоночник, спинной мозг. Все это могло принять гораздо большие масштабы, чем у меня сейчас. Да, позвоночник повредился, однако, к счастью, это были лишь отростки.

Но да, падение с велосипеда на скорости 40-45 км/ч – это страшно. Я понимаю, что моя судьба могла сложиться совсем иначе в пределах двух сантиметров. Так что с моей неудачей мне еще очень повезло», – сказал Фуркад.