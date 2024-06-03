Симон о планах в карьере: «Не до Олимпиады-2030. Мне исполнится уже 34 года – физические возможности будут не такие, как сейчас»

Биатлонистка Жюлия Симон рассказала, когда может уйти из спорта.

Ранее Симон заявляла о возможном завершении карьеры на домашнем чемпионате мира-2028, но Франция пока отложила свою заявку, так как заинтересована в проведении Олимпиады-2030.

«Круг мог замкнуться, однако снятие французской заявки меняет ситуацию. Но не настолько, чтобы продолжать до 2030-го. Тогда мне исполнится уже 34 года, и физические возможности у меня будут не такие, как сейчас.

Держу в уме Олимпиаду-2026, мы уже готовимся к высоте (биатлонные гонки пройдут на арене в Антхольце на высоте 1600 м – Sports), которая там будет», – сказала шестикратная чемпионка мира из Франции.