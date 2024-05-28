Французские биатлонисты Жанмонно, Клод, Перро, лыжники Шанава и Шаппа отправились на военные сборы

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Французские лыжники и биатлонисты отправились на военные сборы.

Об этом пишет Le Dauphine, публикуя фото.

С понедельника по пятницу спортсмены проходят стажировку в Монтобане, где базируется 17-й парашютно-инженерный полк – одно из подразделений французской армии.

В частности, на сборы прибыли биатлонисты Фабьен Клод, Эрик Перро, Лу Жанмонно, лыжники Люка Шанава, Жюль Шаппа, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Жозефин Панье и Флора Дольчи. Также в Монтобане присутствуют члены сборных по горным лыжам, ски-альпинизму и сноуборду.

Наш биатлон обвиняют в связях с армией, но вот парадокс: Фуркад, Дальмайер, Нойнер – тоже военнослужащие

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4 комментария
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Это другое! Понимать надА. Выглядят комично.
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Пусть лучше на сборы едут на 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов)
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Ответ Ksenia RN
Это другое! Понимать надА. Выглядят комично.
Вот-вот, но справедливости ради помню новость что-то кто-то из французских биатлонистов (вроде Симон Фуркад) не поддержал отстранение наших.
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