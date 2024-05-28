Французские биатлонисты Жанмонно, Клод, Перро, лыжники Шанава и Шаппа отправились на военные сборы

Французские лыжники и биатлонисты отправились на военные сборы.

Об этом пишет Le Dauphine, публикуя фото.

С понедельника по пятницу спортсмены проходят стажировку в Монтобане, где базируется 17-й парашютно-инженерный полк – одно из подразделений французской армии.

В частности, на сборы прибыли биатлонисты Фабьен Клод, Эрик Перро, Лу Жанмонно, лыжники Люка Шанава, Жюль Шаппа, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Жозефин Панье и Флора Дольчи. Также в Монтобане присутствуют члены сборных по горным лыжам, ски-альпинизму и сноуборду.

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