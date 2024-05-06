Иван Черезов: «Думаю, возвращение россиян случится не скоро. Две Олимпиады мы точно пропускаем, а дальше будет видно»

Черезов высказался об отстранении российских биатлонистов от международных стартов.

— Нет ли ощущения, что без международной конкуренции многие лидеры российского биатлона несколько просели по работе на рубеже?

— Хочу сперва поделиться своей историей. Нас отлично учил Андрей Александрович Гербулов, тренер по стрельбе, один из лучших в мире, на мой взгляд. В подтверждение моих слов – в некоторые годы на Кубке мира мы вчетвером входили в десятку лучших по статистике стрельбы! Был случай: на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2005/2006 немецкие СМИ делали интересные подводки к гонкам: «Кто сегодня победит: немцы, которые бегут быстрее, или россияне, которые стреляют лучше других?» Это подтверждало наш класс. Нам всегда говорили, что на эстафете нужно использовать максимум один дополнительный патрон.

Сейчас хотелось бы, чтобы наши ребята и девчонки выдавали такие же показатели стрельбы. Мы живем в таком мире, где спокойно можем посмотреть статистику стрельбы соперников на международной арене: время, точность. Ребят, вот вам ориентиры! Когда мы вернемся, вы должны быть готовы показывать точность за 90%. Так что сейчас мотивация – улучшать результаты стрельбы.

Когда мы вернемся, мы должны бороться и быть в топе, а не действовать согласно олимпийскому принципу, где главное – участие. Так что спортсмену нужно отрабатывать на максимум, повышать свой уровень профессионализма. Каждый знает свои слабые места: стрельба, техника, функциональное состояние.

— Как скоро может случиться возвращение россиян на Кубок мира?

— Думаю, что не скоро. Не секрет, что ситуация на международной политической арене непростая. Обстановка все больше и больше накаляется. Изначально были прогнозы, что как минимум две Олимпиады, в 2024 и 2026 году, мы точно пропускаем. Согласен с этим, а дальше будет видно.

— Как изоляция скажется на форме, если нас вернут?

— Спортсмены должны быть готовы выступать, как только нас допустят. И в функциональном состоянии, и в техническом, и в стрельбе они должны быть готовы выступать и побеждать. Если они будут выходить и просто выполнять критерии попадания в пасьют, то в таком случае потребуется нам год или два, чтобы вернуться в прежние кондиции. Все зависит только от спортсменов, — сказал .