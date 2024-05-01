Фабьен Клод об итогах сезона: «Шаг назад в плане результатов, но я очень мотивирован, поскольку моя цель – Олимпиада-2026»

Теги сборная Франции Олимпиада-2026 Фабьен Клод Биатлон

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о целях на Олимпиаду-2026.

В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен занял 18-е место в общем зачете Кубка мира и взял бронзу в эстафете на ЧМ в Нове-Место.

«Это небольшой шаг назад по сравнению с прошлым годом, когда я был 10-м в тотале Кубка мира, но я улучшил свои показатели в стрельбе – это и было моей целью.

Я не добился желаемых результатов, особенно в спринтах. А в биатлоне связка спринт-пасьют чрезвычайно важна. У меня были отличные гонки преследования, но зачастую я начинал их со слишком далеких позиций.

В конце сезона я нашел некоторые ответы и думаю, что этот сезон поможет мне прогрессировать. Это шаг назад в плане результатов, но я очень мотивирован на предстоящие годы, поскольку моя цель – Олимпийские игры-2026 в Италии», – сказал чемпион мира 2023 года в эстафете Фабьен Клод.

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