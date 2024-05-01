Фабьен Клод об увлечении покером: «Когда видишь турниры, где для участия нужно по 100 тысяч евро, то понимаешь, что это другой мир. Я знаю цену деньгам»

Французский биатлонист Фабьен Клод высказался об участии в покерных турнирах.

Спортсмен сообщил, что получил приглашение для участия в Европейском покерном туре в Монте-Карло.

– Когда видишь турниры, где для участия нужно по 100 тысяч евро, то понимаешь, что это другой мир. Я знаю цену деньгам и знаю, как можно использовать 100 тысяч евро.

Но этот мир (покера) неизбежно привлекателен во всем, что его окружает, те же соревнования и престижные победы в сложных турнирах. Вам также нужны хорошая поддержка и настоящая дисциплина, особенно в том, как распоряжаться своими деньгами в плохие времена.

– Что общего между покером и биатлоном?

– Много чего, будь то биатлон или вообще спорт топ-уровня. Особенно в плане концентрации и управления эмоциями, это действительно важно. Еще ты изо дня в день ставишь промежуточные цели, чтобы выиграть трофей. Для меня это основные сходства.

– Кто лучше: вы или ваши братья Эмильен и Флоран?

– Трудно сказать, потому что здесь, в отличие от биатлона, нет рейтинга. В покере победы и поражения не обязательно указывают на чей-либо уровень. <...>

– Хотели бы иметь возможность уделять покеру больше времени?

– По ходу сезоне играть сложнее, это правда. Но я по-прежнему сосредоточен на биатлоне. Эти миры на данный момент несовместимы. Но посмотрим, что будет дальше, – ответил чемпион мира 2023 года в эстафете Фабьен Клод.