Еремин о получении гражданства России: «Чуть больше полугода заняло все. Я пошел по программе переселения соотечественников»

Теги сборная России сборная Казахстана переходы Роман Еремин Спорт-Экспресс Биатлон

Биатлонист Роман Еремин рассказал о переходе из Казахстана в сборную России.

Еремин родился в Казахстане и выступал за свою сборную на этапах Кубка мира. В 2020 году он сменил гражданство на российское.

— Ты в Россию изначально приезжал не соревноваться. Как так быстро получил гражданство?

— Кстати, да, быстро. Чуть больше полугода заняло все. Я пошел по программе переселения соотечественников. Там все достаточно быстро, если всю бумажную бюрократию делаешь, не останавливаясь, не стопорясь нигде.

Подал все в Астане, потом приехал в Новосибирск, пришла заявка оттуда, вернулся и забрал оставшиеся документы, после стал в России делать остальную часть.

— Почему ты попадаешь под эту программу?

— Потому что по паспорту русский. Плюс некоторые предки из России. Так программа и работает.

<...>

— Стал ли ты в России сильнее как биатлонист?

— Считаю, что да. В общих знаниях, в понимании спорта, в работе с сильными спортсменами, в работе с хорошими тренерами.

— Чего в Казахстане не хватает, чтобы выступать на уровне российских?

— Начну с того, что там хватает талантливых парней и девчонок. Наверное, нет какой-то централизованной подготовки тренеров, что ли. Нужно, чтобы общий уровень тренеров по всей стране вырос, и этот уровень был более плавным для спортсменов. Чтобы их в детском возрасте более грамотные специалисты воспитывали, передавали в руки юниорской сборной, где тоже были квалифицированные тренеры.

Так можно сказать про многие команды в разных странах. Наверное, в этом самая глобальная проблема. В России тоже это есть. Видимо, из-за того, что много людей, тренеров и регионов, это все нивелируется. В Казахстане же ресурс одного спортсмена более ценен, — сказал Еремин. 

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5 комментариев
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Спасибо Михаилу Кузнецову за интервью. Подробное и не банальное
+4
0
+4
Ну правильно сделал
+2
0
+2
Ответ Больное животное
У меня невестка этнически русская из Казахстана несколько лет получала гражданство. Такая морока. Уже и замуж вышла и ребенка родила, а всё не было гражданства. Пока гражданство не получила, маткапитал не начисляли. Как он так быстро гражданство получил?
Наверно от города зависит
+2
0
+2
У меня невестка этнически русская из Казахстана несколько лет получала гражданство. Такая морока. Уже и замуж вышла и ребенка родила, а всё не было гражданства. Пока гражданство не получила, маткапитал не начисляли. Как он так быстро гражданство получил?
+1
0
+1
Ответ Ирен Ша
Наверно от города зависит
Тоже город Новосибирск, тоже в 2020 году и тоже русская))) Калитку приоткрыли позже - "18 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в российское гражданство граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии." А раньше это целая эпопея была. Совсем, наверное, печальная демографическая обстановка, раз так упростили.
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