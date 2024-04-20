Еремин о получении гражданства России: «Чуть больше полугода заняло все. Я пошел по программе переселения соотечественников»

Биатлонист Роман Еремин рассказал о переходе из Казахстана в сборную России.

Еремин родился в Казахстане и выступал за свою сборную на этапах Кубка мира. В 2020 году он сменил гражданство на российское.

— Ты в Россию изначально приезжал не соревноваться. Как так быстро получил гражданство?

— Кстати, да, быстро. Чуть больше полугода заняло все. Я пошел по программе переселения соотечественников. Там все достаточно быстро, если всю бумажную бюрократию делаешь, не останавливаясь, не стопорясь нигде.

Подал все в Астане, потом приехал в Новосибирск, пришла заявка оттуда, вернулся и забрал оставшиеся документы, после стал в России делать остальную часть.

— Почему ты попадаешь под эту программу?

— Потому что по паспорту русский. Плюс некоторые предки из России. Так программа и работает.

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— Стал ли ты в России сильнее как биатлонист?

— Считаю, что да. В общих знаниях, в понимании спорта, в работе с сильными спортсменами, в работе с хорошими тренерами.

— Чего в Казахстане не хватает, чтобы выступать на уровне российских?

— Начну с того, что там хватает талантливых парней и девчонок. Наверное, нет какой-то централизованной подготовки тренеров, что ли. Нужно, чтобы общий уровень тренеров по всей стране вырос, и этот уровень был более плавным для спортсменов. Чтобы их в детском возрасте более грамотные специалисты воспитывали, передавали в руки юниорской сборной, где тоже были квалифицированные тренеры.

Так можно сказать про многие команды в разных странах. Наверное, в этом самая глобальная проблема. В России тоже это есть. Видимо, из-за того, что много людей, тренеров и регионов, это все нивелируется. В Казахстане же ресурс одного спортсмена более ценен, — сказал Еремин.