Пройс о продолжении карьеры: «Если ситуация со здоровьем не изменится до Олимпиады-2026, то для меня на этом все закончится»

Теги сборная Германии жен травмы Франциска Пройс Олимпиада-2026 Биатлон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о возможном завершении карьеры.

В минувшем сезоне 30-летняя Пройс пропускала гонки на четырех этапах Кубка мира из-за болезней. Позднее она также перенесла операцию на носовых пазухах.

«Если ситуация [со здоровьем] не изменится до Олимпиады 2026 года, то для меня на этом все закончится. Я нахожусь на поздней стадии карьеры и понимаю это по ощущению загруженности.

Что касается операции, нужна была полная уверенность в ее необходимости. В прошлом году мы с врачами еще сомневались. Но сейчас дышать носом стало гораздо проще», – отметила спортсменка.

Пройс – чемпионка мира 2015 года в эстафете, семикратный призер ЧМ в различных дисциплинах. Также она является бронзовым призером Олимпиады-2022.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Звучит трагично. В спорте мало чемпионов, но много проигравших.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий