Пройс о продолжении карьеры: «Если ситуация со здоровьем не изменится до Олимпиады-2026, то для меня на этом все закончится»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о возможном завершении карьеры.

В минувшем сезоне 30-летняя Пройс пропускала гонки на четырех этапах Кубка мира из-за болезней. Позднее она также перенесла операцию на носовых пазухах.

«Если ситуация [со здоровьем] не изменится до Олимпиады 2026 года, то для меня на этом все закончится. Я нахожусь на поздней стадии карьеры и понимаю это по ощущению загруженности.

Что касается операции, нужна была полная уверенность в ее необходимости. В прошлом году мы с врачами еще сомневались. Но сейчас дышать носом стало гораздо проще», – отметила спортсменка.

Пройс – чемпионка мира 2015 года в эстафете, семикратный призер ЧМ в различных дисциплинах. Также она является бронзовым призером Олимпиады-2022.