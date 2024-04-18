Резцова и Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной

Российские биатлонистки Кристина Резцова и Полина Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной.

Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, спортсменки либо их региональные федерации уже уведомили СБР о своем решении.

Основную женскую сборную России возглавляет тренер Михаил Шашилов. Резервную – Артем Истомин.

Ранее стало известно, что на самоподготовку к сезону уйдет Карим Халили.