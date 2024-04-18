Резцова и Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной
Российские биатлонистки Кристина Резцова и Полина Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной.
Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, спортсменки либо их региональные федерации уже уведомили СБР о своем решении.
Основную женскую сборную России возглавляет тренер Михаил Шашилов. Резервную – Артем Истомин.
Ранее стало известно, что на самоподготовку к сезону уйдет Карим Халили.
Остальных вроде в сборные(или по желанию на самоподготовку) определили. Даже перспективных. Даже отдаленно перспективных(Грухвина, Болдырева, Метеля, Суханова и Фролова)
ПС. у Носковой, Куклиной, Мироновой, Довгой, Нигматуллиной, Кудисовой, Плюсниной, Калининой, Буртасовой и Токаревой уж слишком упал спортивный уровень.
Шевченко А. это уровень Гореевой А. Да, по физухе хуже счас отстает, но бумпасматреть конечный результат. Период роста есчо не закончился у ОБЕИХ.
А результаты в этом сезоне:
ШЕВЧЕНКО Анастасия 1999 1 2 2 2 3 3
ГОРЕЕВА Анастасия 1999 1 2 2 3 3 3 3 3 3
ХМмм, чет мне кажется примерно одинаково.
Батманова есчо моложе обеих. До 25-26 лет у девчуль физиологи такая, что "полететь" может ЛЮБАЯ.
После 26-и нужно уже ориентироваться на РЕЗУЛЬТАТ спортсменки. Тут уж никаких "авансов". Что сказать, если Истомин априори набрал в свою группу "немолодых" спортсменок.)))