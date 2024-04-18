Резцова и Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной

Теги сборная России жен Кристина Резцова Полина Шевнина Сергей Аверьянов Биатлон

Российские биатлонистки Кристина Резцова и Полина Шевнина не планируют готовиться к сезону в составе сборной.

Как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, спортсменки либо их региональные федерации уже уведомили СБР о своем решении.

Основную женскую сборную России возглавляет тренер Михаил Шашилов. Резервную – Артем Истомин.

Ранее стало известно, что на самоподготовку к сезону уйдет Карим Халили.

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7 комментариев
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По сути из биатлонисток, что то из себя представляющих в прошлом сезоне - "пролетели" тока Гербулова и Каплина.
Остальных вроде в сборные(или по желанию на самоподготовку) определили. Даже перспективных. Даже отдаленно перспективных(Грухвина, Болдырева, Метеля, Суханова и Фролова)
ПС. у Носковой, Куклиной, Мироновой, Довгой, Нигматуллиной, Кудисовой, Плюсниной, Калининой, Буртасовой и Токаревой уж слишком упал спортивный уровень.
+5
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+4
Ответ Тося Л
В ОЗ зачёте СБР А. Шевченко 5, Дербушева 6, Каплина 11. Батманова молодая, выше Каплиной. О каких аванса речь?
Читайте внимательнее мой комментарий. Я говорю про авансы предыдущих лет. И аванс Грухвиной этого сезона. Сколько авансов давали когда-то Казакевич, когда она заваливала отборы. Дербушеву возил на КМ, и что толку. А здесь по одному неудачному сезону выкидывает сильных, и тащат Грухвину.
+6
-3
+3
Ответ Игорь Мельников
В этом и есть проблема, что потенциал той же Гербуловой, и Каплиной не хуже чем потенциал Дербушевой и А. Шевченко. А потенциал Батмановой и Грухвиной даже не рядом. Каплина в начале прошлого сезона всех выносила на ура. Шашилов своим авансы который год даёт, а эти двоё право на ошибку не имеют. Могли бы их к Падину пристроить. Об остальных и речи нет.
В ОЗ зачёте СБР А. Шевченко 5, Дербушева 6, Каплина 11. Батманова молодая, выше Каплиной. О каких аванса речь?
+4
-2
+2
Ответ Gondeira
По сути из биатлонисток, что то из себя представляющих в прошлом сезоне - "пролетели" тока Гербулова и Каплина. Остальных вроде в сборные(или по желанию на самоподготовку) определили. Даже перспективных. Даже отдаленно перспективных(Грухвина, Болдырева, Метеля, Суханова и Фролова) ПС. у Носковой, Куклиной, Мироновой, Довгой, Нигматуллиной, Кудисовой, Плюсниной, Калининой, Буртасовой и Токаревой уж слишком упал спортивный уровень.
В этом и есть проблема, что потенциал той же Гербуловой, и Каплиной не хуже чем потенциал Дербушевой и А. Шевченко. А потенциал Батмановой и Грухвиной даже не рядом. Каплина в начале прошлого сезона всех выносила на ура. Шашилов своим авансы который год даёт, а эти двоё право на ошибку не имеют. Могли бы их к Падину пристроить. Об остальных и речи нет.
+5
-4
+1
Ответ Игорь Мельников
В этом и есть проблема, что потенциал той же Гербуловой, и Каплиной не хуже чем потенциал Дербушевой и А. Шевченко. А потенциал Батмановой и Грухвиной даже не рядом. Каплина в начале прошлого сезона всех выносила на ура. Шашилов своим авансы который год даёт, а эти двоё право на ошибку не имеют. Могли бы их к Падину пристроить. Об остальных и речи нет.
Насчет Дербушевой соглашусь.
Шевченко А. это уровень Гореевой А. Да, по физухе хуже счас отстает, но бумпасматреть конечный результат. Период роста есчо не закончился у ОБЕИХ.
А результаты в этом сезоне:
ШЕВЧЕНКО Анастасия 1999 1 2 2 2 3 3
ГОРЕЕВА Анастасия 1999 1 2 2 3 3 3 3 3 3
ХМмм, чет мне кажется примерно одинаково.
Батманова есчо моложе обеих. До 25-26 лет у девчуль физиологи такая, что "полететь" может ЛЮБАЯ.
После 26-и нужно уже ориентироваться на РЕЗУЛЬТАТ спортсменки. Тут уж никаких "авансов". Что сказать, если Истомин априори набрал в свою группу "немолодых" спортсменок.)))
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