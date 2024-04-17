Виктор Майгуров: «Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Гурьев»

Теги Леонид Гурьев Виктор Майгуров юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону Биатлон

Леонид Гурьев может стать одним из тренеров юниорской сборной России по биатлону.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

– Какие изменения претерпит юниорская команда?

– В плане тренеров – нет. Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Александрович Гурьев.

– Как оцените его работу с молодыми девочками в Тюмени, которую он вел последнее время?

– Он показал свою состоятельность, вернувшись с олимпийской команды на юношей и вместе с ними растет, поэтому мы считаем, что эту историю надо развивать, – сказал Майгуров.

Ранее Гурьев работал тренером женской сборной России по биатлону. По информации Metaratings, он подтвердил, что будет работать с юниорской командой. 

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