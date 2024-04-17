Виктор Майгуров: «Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Гурьев»
Леонид Гурьев может стать одним из тренеров юниорской сборной России по биатлону.
Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
– Какие изменения претерпит юниорская команда?
– В плане тренеров – нет. Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Александрович Гурьев.
– Как оцените его работу с молодыми девочками в Тюмени, которую он вел последнее время?
– Он показал свою состоятельность, вернувшись с олимпийской команды на юношей и вместе с ними растет, поэтому мы считаем, что эту историю надо развивать, – сказал Майгуров.
Ранее Гурьев работал тренером женской сборной России по биатлону. По информации Metaratings, он подтвердил, что будет работать с юниорской командой.