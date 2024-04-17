Виктор Майгуров: «Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Гурьев»

Леонид Гурьев может стать одним из тренеров юниорской сборной России по биатлону.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

– Какие изменения претерпит юниорская команда?

– В плане тренеров – нет. Возможно, к работе с юниорской командой присоединится Леонид Александрович Гурьев.

– Как оцените его работу с молодыми девочками в Тюмени, которую он вел последнее время?

– Он показал свою состоятельность, вернувшись с олимпийской команды на юношей и вместе с ними растет, поэтому мы считаем, что эту историю надо развивать, – сказал .

Ранее Гурьев работал тренером женской сборной России по биатлону. По информации Metaratings, он подтвердил, что будет работать с юниорской командой.