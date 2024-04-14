Светлана Миронова: «Мое здоровье восстановилось. Хочу продолжать карьеру, так что ждите меня в следующем сезоне»

Биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопрос о продолжении карьеры.

Накануне спортсменка стала второй в смешанной эстафете на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

«Концовка сезона у меня получилась оптимистичная. Все было ровненько, начиная с Уфы, потом продолжилось на чемпионате России и здесь в Мурманске. Не сказала бы, что прямо какой-то был взлет, но от гонки к гонке и от этапа к этапу я чувствую себя лучше.

В целом я довольна стрельбой, но бывают моменты, где я не совсем надежна. Самое сложное для меня – передвижение по трассе, потому что мне немного не хватает базовой работы, которую нарабатывают летом. Этой подготовки у меня по факту практически не было.

Вчера (12 апреля – Sports) тренер спросил, кто готов бежать классическую смешанную эстафету, и я сказала, что готова. В итоге меня поставили на первый этап.

К счастью, мое здоровье восстановилось, и я здесь для того чтобы продолжать свою карьеру, а не просто повыступать и куда-то уйти. Конечно, я хочу продолжать карьеру, так что ждите меня в следующем сезоне», – сказала Миронова.