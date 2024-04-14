Анна Сола: «Удовольствие от гонки не получила. Думаю, на сегодняшней трассе многие хотели завязать, потому что было очень тяжело»

Теги сборная Беларуси жен Анна Сола Кубок Содружества Биатлон

Анна Сола рассказала о тяжелых условиях на трассе в Мурманске.

Сегодня белорусская биатлонистка стала четвертой в масс-старте на финальном этапе Кубка Содружества.

– Очень много воды в ботинках. Прямо чувствую, как она там хлюпает. Удовольствие от гонки не получила. Думаю, что на сегодняшней трассе многие хотели завязать, потому что было очень тяжело.

– Какие дальнейшие планы?

– У спортсменов отпуск условный. Мы все равно продолжаем тренироваться. Очень много дел скопилось за сезон. Сейчас время побыть с семьей.

– Не жалко, что сезон заканчивается?

– Если честно, у меня много сил и энергии. Наверное, немножко жалко. Потому что понимаю, что у меня еще есть силы бегать, – сказала Сола.

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